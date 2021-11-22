Під Львовом порушник протаранив два авто поліцейських та поранив чотирьох патрульних (фото)

Водій "Рено Дастер" відмовився пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Львівській області поліцейські затримали порушника ПДР за нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям. Водій не виконав вимоги поліцейських про зупинку та пошкодив два службові автомобілі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Подробиці
В ніч на 22 листопада, близько 2:15, по автодорозі між містом Городок і селом Бартатів Львівського району патрульні помітили автомобіль "Рено Дастер", водій якого порушив Правила дорожнього руху.
Незважаючи на неодноразові вимоги поліцейських про зупинку, порушник збільшив швидкість і почав утікати, створюючи аварійні ситуації та наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху. У результаті зловмисник пошкодив два службові автомобілі, внаслідок чого четверо співробітників поліції отримали тілесні ушкодження.
Порушника зловили
Невдовзі патрульні поліцейські зупинили водія-порушника на околиці села Стоянці Яворівського району. На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу водія, 35-річного мешканця Яворівського району. Пройти освідчення на стан алкогольного сп’яніння він відмовився.
Фото: поліція
Покарання
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.
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