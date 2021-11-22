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Не лише штрафи. "Гонщиків" після резонансних ДТП у Харкові чекають нові покарання

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
22 листопада, 16:47
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Заходи стосуватимуться тих, хто перевищує швидкість і їздить містом понад 100 кілометрів на годину
Поліцейські розпочали прицільний обдзвон тих водіїв, які значно перевищують швидкість містом.
Поліцейські розпочали прицільний обдзвон тих водіїв, які значно перевищують швидкість містом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція почала обдзвонювати водіїв після резонансних ДТП у Харкові . Дзвонять тим, хто перевищує швидкість на дорогах.

Про це заявив радник голови МВС Антон Геращенко на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради у Харкові, пише місцевий сайт. "Vgorode.ua".

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Водіїв попереджають про адміністративну та кримінальну відповідальність.

"Після трагедії у Харкові ми розпочали прицільний обдзвон тих водіїв, які їздять містом зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину. Таких за жовтень у Харкові було десять, у Києві – 21. Кожному з них (ми знайшли всі їхні телефони) зателефонував патрульний поліцейський та попередив, що їзда з такою швидкістю, це буде не лише штраф, ви ще зможете когось збити та будете сидіти за ґратами" , – розповів Геращенко.

Причина мажорних ДТП

За словами радника глави МВС, в Україні недостатньо сильна законодавча база та "доброта суддів".

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Миколі Харківському, який у 14 років вистрілив жінці в обличчя з пневматичного пістолета, суд дав лише рік умовний, а не реальний строк", – пояснив Геращенко.

Він також розповів, що Дмитро Лисенко, який нещодавно збив двох підлітків на пішохідному переході, раніше було притягнуто до кримінальної відповідальності за крадіжку фотоапарата.

"Отримав цього року умовний строк – рік. Був під підозрою за ст. 209 (зберігання наркотичних засобів), проте експерт не визнав чомусь речовини, які були у нього, наркотиками. Плюс був притягнутий до відповідальності за дрібну ДТП. Поліція спрацювала кілька раз і прокуратура, та інші правоохоронні органи. Однак це не зупинило Лисенка від вживання наркотиків та їзди за кермом", – додав Геращенко.

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