Ефект мажора: скільки підлітків за кермом упіймали у Харківській області

Число підлітків, які керують автомобілем, значно зросло у цьому році, порівняно з попереднім

У жовтні 16-річний Микола Харківський улаштував смертельну ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області зросла кількість ДТП з підлітками за кермом. За десять місяців 2021 року поліція зупинила 114 підлітків, які не мали права керувати автомобілями та через вік не могли мати власного водійського посвідчення.

Про це на виїзному засіданні комітету ВР у Харкові доповів керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков, пише "Суспільне".

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У порівнянні з 2020 роком у Харківській області більш ніж на чверть зросла кількість випадків, коли транспортом незаконно керували підлітки.

При цьому 30 підлітків зупинили за кермом у нетверезому стані.

Загалом до суду направили понад 250 обвинувальних актів, пов'язаних з ДТП за участю неповнолітніх. Однак лише п'ята частина ДТП зі смертельними наслідками направлена до суду.

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"Решта накопичується роками у слідчих підрозділах. Внаслідок поступово втрачається доказова база, що ускладнює доведення винуватості особи у судді", – підсумував Фільчаков.

"Мажорна" ДТП у Харкові

Коллаж: "Сьогодні"

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Інші ДТП з мажорами в Харкові

Олена Зайцева

Олена Зайцева, яка збила насмерть шістьох людей. Фото: соцмережі

18 жовтня 2017 року в Харкові прийомна дочка харківського бізнесмена Василя Зайцева влаштувала ДТП із шістьма загиблими. На своєму Lexus мажорка врізалась у Volkswagen, в результаті чого її відкинуло на тротуар: п’ять людей загинули на місці, а шоста жертва аварії померла після тижневої коми.

Експертиза показала в крові Зайцевої опіати. Її арештували. Пізніше затримали і водія Volkswagen Геннадія Дронова. Обох в результаті визнали винними в ДТП та засудили до 10 років тюрьми. Це чи не єдиний випадок в Україні, коли мажори отримували реальний термін.

Тігран Енгібарян

Фото: Konstantin Bunovsky

В Харкові 16 січня 2018 року ДТП на Салтівському шосе спровокував 18-річний Тігран Енгібарян. Він виїхав на зустрічну смугу на світлофорі та збив студента Володимира Виношкіна, після чого втік з місця ДТП. На відео видно, мажор збив хлопця на такій швидкості, що тіло загиблого зробило два оберти в повітрі.

Пізніше автомобіль Енгібаряна знайшли неподалік місця аварії. На суді він визнав провину, його батьки компенсували батькам загиблого студента моральні збитки, а сам процес зробили закритим для ЗМІ.

Спочатку Московський районний суд засудив Єнгібаряна до 3 років позбавлення волі. Але згодом Апеляційний суд змінив це рішення на три роки умовно – Енгібаряна відпустили просто в залі суду. Причиною зміни вироку стало те, що батьки збитого хлопця отримали велику компенсацію 80 тисяч доларів і відмовилися від будь-яких претензій.

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