Эффект мажора: сколько подростков за рулем поймали в Харьковской области

В Харьковской области выросло количество ДТП с подростками за рулем. За десять месяцев 2021 года полиция остановила 114 подростков, которые не имели права управлять автомобилями и из-за возраста не могли иметь собственное водительское удостоверение.
Об этом на выездном заседании комитета ВР в Харькове доложил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков, пишет "Суспільне".
По сравнению с 2020 годом в Харьковской области более чем на четверть выросло количество случаев, когда транспортом незаконно управляли подростки.
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При этом 30 подростков остановили за рулем в нетрезвом состоянии .
Всего в суд направили более 250 обвинительных актов, связанных с ДТП с участием несовершеннолетних. Однако только пятая часть ДТП со смертельным исходом направлена в суд.
"Остальные накапливаются годами в следственных подразделениях. В результате постепенно теряется доказательная база, что затрудняет доказательство виновности лица у судьи" , – подытожил Фильчаков.
"Мажорное" ДТП в Харькове
Коллаж: "Сегодня"
- В Харькове в октябре произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работало пара бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток на имя Николай раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отличился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителяInfiniti, устроивший смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчину. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что с парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себяза огромную сумму.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
- 19 ноября обвиняемый 16-летний Николай Харьковский признал свою вину.
Другие ДТП с мажорами в Харькове
Елена Зайцева
Елена Зайцева, сбившая насмерть шесть человек. Фото: соцсети
18 октября 2017 года в Харькове приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева устроила ДТП с шестью погибшими. На своем Lexus мажорка врезалась в Volkswagen, в результате чего ее отбросило на тротуар: пять человек погибли на месте, а шестая жертва аварии скончалась после недельной комы.
Экспертиза показала в крови Зайцевой опиаты. Ее арестовали. Позже задержали и водителя Volkswagen Геннадия Дронова. Обоих в результате признали виновными в ДТП и приговорили к 10 годам тюрьмы. Это едва ли не единственный случай в Украине, когда мажоры получали реальный срок.
Тигран Энгибарян
Фото: Константин Буновский
В Харькове 16 января 2018 года ДТП на Салтовском шоссе спровоцировал 18-летний Тигран Энгибарян. Он выехал на встречную полосу на светофоре и сбил студента Владимира Виношкина, после чего скрылся с места ДТП. На видео видно, мажор сбил парня на такой скорости, что тело погибшего совершило два оборота в воздухе.
Позже автомобиль Энгибаряна обнаружили неподалеку от места аварии. На суде он признал вину, его родители компенсировали родителям погибшего студента моральный ущерб, а сам процесс был закрыт для СМИ.
Первоначально Московский районный суд приговорил Енгибаряна к 3 годам лишения свободы. Но впоследствии Апелляционный суд изменил это решение на три года условно – Энгибаряна. Его отпустили прямо в зале суда. Причиной смены приговора стало то, что родители сбитого парня получили большую компенсацию в 80 тысяч долларов и отказались от каких-либо претензий.
Раньше мы писали:
- В Харькове расследуют производство по двум статьям, по которым к уголовной ответственности могут привлечь родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского.
- В четверг, 11 ноября, автомобиль Toyota Land Cruiser совершил наезд на двух 13-летних подростков в Харькове. Вскоре стало известно, что на автомобиле может ездить сын высокопоставленного местного чиновника.