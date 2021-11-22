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Эффект мажора: сколько подростков за рулем поймали в Харьковской области

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
22 ноября, 14:18
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Число подростков, управляющих автомобилем, значительно выросло в этом году в сравнении с предыдущим
В октябре 16-летний Николай Харьковский устроил смертельную ДТП.
В октябре 16-летний Николай Харьковский устроил смертельную ДТП. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области выросло количество ДТП с подростками за рулем. За десять месяцев 2021 года полиция остановила 114 подростков, которые не имели права управлять автомобилями и из-за возраста не могли иметь собственное водительское удостоверение.

Об этом на выездном заседании комитета ВР в Харькове доложил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков, пишет "Суспільне".

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По сравнению с 2020 годом в Харьковской области более чем на четверть выросло количество случаев, когда транспортом незаконно управляли подростки.

При этом 30 подростков остановили за рулем в нетрезвом состоянии .

Всего в суд направили более 250 обвинительных актов, связанных с ДТП с участием несовершеннолетних. Однако только пятая часть ДТП со смертельным исходом направлена в суд.

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"Остальные накапливаются годами в следственных подразделениях. В результате постепенно теряется доказательная база, что затрудняет доказательство виновности лица у судьи" , – подытожил Фильчаков.

"Мажорное" ДТП в Харькове

Коллаж: "Сегодня"

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Другие ДТП с мажорами в Харькове

Елена Зайцева

Елена Зайцева, сбившая насмерть шесть человек. Фото: соцсети

18 октября 2017 года в Харькове приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева устроила ДТП с шестью погибшими. На своем Lexus мажорка врезалась в Volkswagen, в результате чего ее отбросило на тротуар: пять человек погибли на месте, а шестая жертва аварии скончалась после недельной комы.

Экспертиза показала в крови Зайцевой опиаты. Ее арестовали. Позже задержали и водителя Volkswagen Геннадия Дронова. Обоих в результате признали виновными в ДТП и приговорили к 10 годам тюрьмы. Это едва ли не единственный случай в Украине, когда мажоры получали реальный срок.

Тигран Энгибарян

Фото: Константин Буновский

В Харькове 16 января 2018 года ДТП на Салтовском шоссе спровоцировал 18-летний Тигран Энгибарян. Он выехал на встречную полосу на светофоре и сбил студента Владимира Виношкина, после чего скрылся с места ДТП. На видео видно, мажор сбил парня на такой скорости, что тело погибшего совершило два оборота в воздухе.

Позже автомобиль Энгибаряна обнаружили неподалеку от места аварии. На суде он признал вину, его родители компенсировали родителям погибшего студента моральный ущерб, а сам процесс был закрыт для СМИ.

Первоначально Московский районный суд приговорил Енгибаряна к 3 годам лишения свободы. Но впоследствии Апелляционный суд изменил это решение на три года условно – Энгибаряна. Его отпустили прямо в зале суда. Причиной смены приговора стало то, что родители сбитого парня получили большую компенсацию в 80 тысяч долларов и отказались от каких-либо претензий.

Раньше мы писали:

  • В Харькове расследуют производство по двум статьям, по которым к уголовной ответственности могут привлечь родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского.
  • В четверг, 11 ноября, автомобиль Toyota Land Cruiser совершил наезд на двух 13-летних подростков в Харькове. Вскоре стало известно, что на автомобиле может ездить сын высокопоставленного местного чиновника.

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