Новое резонансное ДТП в Харькове: правда ли за рулем был сын чиновника и что о нем известно (фото)

Автомобиль, который сбил двух подростков, принадлежит семье главы Харьковской РГА Юрия Раины

В Харькове автомобиль сына чиновника сбил подростков на переходном переходе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В четверг, 11 ноября, автомобиль Toyota Land Cruiser совершил наезд на двух 13-летних подростков в Харькове. Вскоре стало известно, что на автомобиле может ездить сын высокопоставленного местного чиновника.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что известно об этом чиновнике и его сыне.

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Кто владелец автомобиля

По информации харьковского сайта Newsroom, автомобиль Toyota Land Cruiser, который сбил двух подростков в центре Харькова, имеет отношение к главе Харьковской районной администрации Юрию Раине.

Юрий Раина. Фото: Харьковская районная государственная администрация

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Внедорожник числится за предприятием "Агрофірма Колонтаїв", бенефициаром которой является супруга чиновника – Ольга Раина. Фирма находится в селе Колонтаев Краснокутского района, который раньше возглавлял Юрий Раина.

Директор агрофирмы Михаил Сливка во время общения с корреспондентом Newsroom подтвердил, что за предприятием числится автомобиль Toyota Land Cruiser, однако цвет и номер мужчина вспомнить не смог, указав, что "номера и цвет менялись и сейчас эта машина ездит в Харькове".

Сам чиновник всякую связь отрицает. Сразу после ДТП на проспекте Науки корреспондент Newsroom связался с Юрием Раиной, который заявил, что "такого автомобиля у него нет, номер машины ему ни о чем не говорит и о ДТП в Харькове – ничего не известно".

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Мог ли быть за рулем сын главы Харьковской РГА

Как сообщили источники Newsroom, ранее на Toyota Land Cruiser передвигался сын главы Харьковской РГА Иван Раина.

Но в момент аварии им якобы управлял Дмитрий Лысенко 1987 года рождения.

В соцсетях есть фото, где Иван Раина стоит рядом с таким же автомобилем, как и тот, что устроил ДТП. Фото: Newsroom.kh

Подробности ДТП

Внедорожник сбил двоих подростков прямо на пешеходном переходе. Судя по видеозаписи регистратора, водитель даже не пытался затормозить и протащил одного из пострадавших через весь перекресток. В результате аварии травмы получили 13-летние мальчик и девочка.

Подростки получили ушибы, их травмы не угрожают жизни. Впоследствии министр внутренних дел Денис Монастырский на своей странице в Facebook сообщил, что мужчина, совершивший ДТП, ранее привлекался к ответственности по статье 309 за незаконное производство или хранение наркотиков, но до суда дело не дошло. Нарушителя отправили на сдачу теста, чтобы проверить, был ли он в момент ДТП под действием наркотиков.

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