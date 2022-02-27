Під Вінницею збили ракету окупантів (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Неподалік від Вінниці українська протиповітряна оборона збила ракету російської армії.

Іванівська сільська територіальна громада надала "Сьогодні" фото уламків ракети та пошкоджених будинків у селі Гущинці Калинівського району.

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Запеклі бої за Україну

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.

А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.

Сьогодні з самого ранку до Харкова в'їхали кілька одиниць легкої броньованої технікисупротивника, але його вже зустріли вогнем наші захисники.