Под Винницей сбили ракету оккупантов (фото)

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Неподалеку от Винницы украинская противовоздушная оборона сбила ракету российской армии.
Ивановская сельская территориальная громада предоставила "Сегодня" фото обломков ракеты и поврежденных домов в селе Гущинцы Калиновского района.
Ожесточенные бои за Украину
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.
А вот ночь оказалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков потерпел сильные обстрелы, вспыхнул газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где взорвали нефтебазу.
Сегодня с самого утра в Харьков въехали несколько единиц легкой бронированной техники противника, но его уже встретили огнем наши защитники.