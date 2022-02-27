Под Винницей сбили ракету оккупантов (фото)

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Неподалеку от Винницы украинская противовоздушная оборона сбила ракету российской армии.

Ивановская сельская территориальная громада предоставила "Сегодня" фото обломков ракеты и поврежденных домов в селе Гущинцы Калиновского района.

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Ожесточенные бои за Украину

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.

А вот ночь оказалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков потерпел сильные обстрелы, вспыхнул газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где взорвали нефтебазу.

Сегодня с самого утра в Харьков въехали несколько единиц легкой бронированной техники противника, но его уже встретили огнем наши защитники.