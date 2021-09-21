Підробку COVID-сертифікатів виведуть в окрему статтю КК

Уряд планує вивести підробку COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів в окрему статтю Кримінального кодексу України.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
"На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проєкт змін до КК, який передамо до Верховної Ради, де підробка" ковідних "сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди", – заявив він.
Глава українського МОЗ також звернувся до тих, хто "надумав купити" фальшиву довідку.
"По-перше – це небезпека для вашого здоров'я, по-друге, ми чітко говоримо: зараз проходять спецоперації Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України", – підкреслив Ляшко.
Вакцинація в Україні
Раніше ми повідомляли, що з початку прищеплювальної кампанії вакциновано 6 282 898 людина , З них отримали одну дозу 6 282 896 людина, повністю імунізовані і отримали дві дози 5 137 923 чоловік. Всього проведено 11 420 819 щеплень.
Раніше ми інформували, що в Україні росте кількість COVID-госпіталізацій .
Нагадаємо, що Латвія внесла Україну до списку ризику через COVID-19 – хто може потрапити в країну.