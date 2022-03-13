Подоляк: Війну ми закінчимо лише за однієї умови

Михайло Подоляк розповів, на яких умовах наполягає Україна під час переговорів із Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Війна з Україною є дуже кризовою для Росії. Про це заявив радник голови Офісу президента України, член української делегації Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Настоящее Время".

"Очевидно, що якщо все в такому режимі, як зараз, – позиційна війна, плюс найпотужніший санкційний тиск – триватиме, то Росія матиме надзвичайно важке становище. Не лише репутаційно та фінансово, а й в історичному розрізі матиме вкрай важку ситуацію", – сказав радник голови Офісу Зеленського.

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Також Подоляк розповів, на яких умовах наполягає українська сторона під час переговорів з Росією.

"Ми закінчимо війну лише за однієї умови – що всі війська Російської Федерації повністю йдуть з території України, звільняючи всі населені пункти", – наголосив він.

Раніше Михайло Подоляк повідомив, що переговори України з делегацією Російської Федерації тривають безперервно у відеоформаті.

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Також сайт "Сьогодні" поінформував, що президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет може зіграти важливу роль у переговори з Російською Федерацією.