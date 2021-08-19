Підозрювані у справі Шеремета заявили про стеження

Кардіолог Юлія Кузьменко, яка підозрюється в тому, що нібито підклала вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета, заявила, що її та інших підозрюваних у цій справі – Яну Дугарь і Андрія Антоненко переслідують невідомі.

Про це вона написала у Facebook, попросивши про розголос.

"Прошу розголосу і перепосту, це важливо для нашої безпеки! Ситуація неприємна – нас дійсно переслідують. Після випадків переслідування та спроб проникнути в приміщення проживання Яни, я намагаюся уважно слідкувати в тому числі і за автомобілями, які їздять поряд зі мною", – написала Кузьменко.

Заява Кузьменко

У зв'язку з побоюваннями за своє життя жінка підкреслила, що:

у неї немає суїцидальних настроїв "від слова взагалі" і відсутність подібних намірів і стабільний стан її психіки підтверджено психіатричною експертизою в ІТТ;

її машина в ідеальному стані, що підтверджується перевіркою на СТО, проведеною днями;

вона дуже обережний водій і перестраховується перед кожним маневром;

вона не має проблем зі здоров'ям.

"У випадку якщо зненацька я починаю брати вину за вбивство Шеремета на себе – це брехня, прошу одразу розцінювати як голосне волання про негайну допомогу", – також підкреслила Юлія.

Заява Дугарь

Менше двох тижнів тому подібну заява зробила ще одна підозрювана у справі Шеремета медсестра Яна Дугарь, зазначивши, що "знову помічає на собі очі", а також, що у неї в будинку часто спрацьовує сигналізація "у різних кімнатах на другому поверсі", вона бачила чужих під будинком і отримувала відеоповідомлення, як за нею стежать.

"Я можу припустити те, що йде залякування та тиск на психологічний стан! Тому хочу зробити заяву: у мене немає депресії, немає думок про самогубство... і є великі плани на майбутнє, психологічний стан – у нормі!" – написала вона у Facebook.

Справа Шеремета

Білоруський журналіст Павло Шеремет, який жив і працював в Україні, загинув 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля в центрі Києва. Слідчі заявили, що вважають пріоритетною версією вбивство Шеремета за його журналістську діяльність в Україні та інших країнах.

Про затримання підозрюваних у підриві автомобіля журналіста Павла Шеремета в МВС повідомили 12 грудня. Ними виявилися музикант Андрій Антоненко, лікар Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь.

За версією слідства, вибухівку заклали Юлія Кузьменко з Андрієм Антоненком, а Яна Дугарь нібито фотографувала камери поруч із місцем злочину на мобільний телефон напередодні.

Всі троє заперечують свою причетність до злочину, зараз Антоненко перебуває під цілодобовим домашнім арештом , Кузьменко нещодавно змінили запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній арешт.

Нагадаємо, Юлія Кузьменко спокійно відреагувала на відставку Арсена Авакова з МВС, при якому вона і опинилася під слідством. На питання, з яким почуттям сприйняла новину про відставку глави МВС, вона відповіла, що чекає не зміни прізвищ, а дій.