Справа Шеремета: Кузьменко відреагувала на переписку Дугар із Зеленським

Раніше президент України зізнався, що спілкувався з підозрюваною у вбивстві Шеремета і навіть показував листування з нею

Кузьменко (зліва), Зеленський і Дугар. Колаж "Сьогодні"

Кардіолог Юлія Кузьменко, яка підозрюється у тому, що нібито підклала вибухівку під автомобіль Павла Шеремета, не знала про листування іншої фігурантки справи Яни Дугар з президентом Володимиром Зеленським. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Сьогодні".

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За її словами, ні вона, ні ще один фігурант справи Андрій Антоненко не знали про контакти Дугар з президентом.

"Прекрасно пам'ятаю той момент, коли вперше почула про це (про листування Дугар із Зеленським. – Ред.). Дивлячись пресконференцію президента, я малювала. І коли Володимир Зеленський розповів про листування з Дугар, то я зрозуміла, що зараз мене засиплють запитаннями. Я відразу написала пост, що не знала про це, але кожна людина має право спілкуватися з ким завгодно. Президент – це гарант Конституції, а наші права були порушені з самого початку. Яна, як і ми, чекає справедливості", – сказала Кузьменко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 20 травня під час великої пресконференції Володимир Зеленський зізнався, що переписується з Яною Дугар. Він навіть показав одному із журналістів свій телефон з листуванням. Після цього сама Дугар відповіла, чи дійсно було таке листування.

Пізніше Яна Дугар відвідала Офіс президента, на зустрічі був глава ОПУ Андрій Єрмак.