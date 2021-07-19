Русский
$ 27,23
32,14
  1. Новини України

Справа Шеремета: Кузьменко відреагувала на переписку Дугар із Зеленським

19 липня 2021 6:05

Ігор Сєров , Сергій Мартинець

Раніше президент України зізнався, що спілкувався з підозрюваною у вбивстві Шеремета і навіть показував листування з нею

Кузьменко (зліва), Зеленський і Дугар. Колаж "Сьогодні"

Кузьменко (зліва), Зеленський і Дугар. Колаж "Сьогодні"

Кардіолог Юлія Кузьменко, яка підозрюється у тому, що нібито підклала вибухівку під автомобіль Павла Шеремета, не знала про листування іншої фігурантки справи Яни Дугар з президентом Володимиром Зеленським. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Сьогодні".

Реклама

За її словами, ні вона, ні ще один фігурант справи Андрій Антоненко не знали про контакти Дугар з президентом.

"Прекрасно пам'ятаю той момент, коли вперше почула про це (про листування Дугар із Зеленським. – Ред.). Дивлячись пресконференцію президента, я малювала. І коли Володимир Зеленський розповів про листування з Дугар, то я зрозуміла, що зараз мене засиплють запитаннями. Я відразу написала пост, що не знала про це, але кожна людина має право спілкуватися з ким завгодно. Президент – це гарант Конституції, а наші права були порушені з самого початку. Яна, як і ми, чекає справедливості", – сказала Кузьменко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 20 травня під час великої пресконференції Володимир Зеленський зізнався, що переписується з Яною Дугар. Він навіть показав одному із журналістів свій телефон з листуванням. Після цього сама Дугар відповіла, чи дійсно було таке листування.

Пізніше Яна Дугар відвідала Офіс президента, на зустрічі був глава ОПУ Андрій Єрмак.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні оголошено штормове попередження: кому не пощастить з погодою
В Україні оголошено штормове попередження: кому не пощастить з погодоюУкраїна
Зливи з грозами і нестерпна спека: де в Україні різко зміниться погода (карта)
Зливи з грозами і нестерпна спека: де в Україні різко зміниться погода (карта)Україна
Як дізнатися про страховий стаж для виходу на пенсію і що робити, якщо виплати розрахували неправильно
Як дізнатися про страховий стаж для виходу на пенсію і що робити, якщо виплати розрахували неправильноЕкономіка
Туреччина
Туреччина "накрилася": в Одесі "авторитета" зі скандалом вивели з літака (відео)Україна
Під Києвом є загиблі, а на заході людей віднесло на острів: що накоїла негода
Під Києвом є загиблі, а на заході людей віднесло на острів: що накоїла негодаУкраїна
"Після загибелі Павла Шеремета я запитувала у Google, хто ж це такий", – Юлія Кузьменко про того, в чиїй смерті її звинувачуютьУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти