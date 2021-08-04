Тепер без електронного браслета. Кузьменко змінили запобіжний захід – фото

Кузьменко повинна бути вдома тільки вночі – з 23:00 до 6:00

Юлія Кузьменко вже ходить без електронного браслета. Колаж "Сьогодні"

Одній із фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко змінили запобіжний захід – замість цілодобового її відправили під нічний домашній арешт. Підозрюваній вже зняли електронний браслет.

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Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

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Рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Тепер підозрюваній не можна залишати своє місце проживання з 23:00 до 6:00.

"Аааааа, я на вулиці і без браслета! Розділіть радість зі мною і випийте ввечері келих мого улюбленого білого сухого вина – або щось на ваш вибір", – написала вона.

Публікація Кузьменко після засідання. Скріншот

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Тим часом сама Кузьменко вже почала святкувати – у соцмережі опублікувала фото з келихом вина.

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Фото Кузьменко з вином, опубліковане в Facebook

Сайту "Сьогодні" вона уточнила, що ще не усвідомила, що сталося, але дуже рада тому, що зможе ходити без браслета.

Як відреагувала Кузьменко на нове життя без електронного браслета.

Коротко про вбивство Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва, коли була підірвана машина керівника "Української правди" Олени Притули, у якій знаходився Шеремет. Журналіст помер на місці незабаром після вибуху. Слідчі заявили, що вважають пріоритетною версією вбивства Шеремета за його журналістську діяльність в Україні та інших країнах.

Слідство підозрює у причетності до підриву автомобіля медсестру Яну Дугарь, кардіохірурга Юлію Кузьменко і музиканта Андрія Антоненка. Усі вони заперечують свою провину.

Раніше у справі стався новий поворот: колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар опублікував аудіозаписи, які свідчать про причетність КДБ Білорусі до вбивства журналіста.

Всі подробиці в спецтемі Розслідування вбивства Павла Шеремета