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Теперь без электронного браслета. Кузьменко изменили меру пресечения – фото

4 августа 2021 18:37

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Кузьменко теперь должна быть дома только ночью – с 23:00 до 6:00

Юлия Кузьменко уже ходит без электронного браслета. Коллаж "Сегодня"

Юлия Кузьменко уже ходит без электронного браслета. Коллаж "Сегодня"

Одной из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко изменили меру пресечения – вместо круглосуточного ее отправили под ночной домашний арест. Подозреваемой уже сняли электронный браслет.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Читайте также: Убийство Шеремета: Антоненко оставили в СИЗО, а Кузьменко – под домашним арестом

Решение принял Шевченковский районный суд Киева. Теперь подозреваемой нельзя покидать свое место жительства с 23:00 до 6:00.

"Аааааа, я на улице и без браслета! Разделите радость со мной и выпейте вечером бокал моего любимого белого сухого вина – или что-то ваш выбор", – написала она.

Публикация Кузьменко после заседания. Скриншот
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Тем временем сама Кузьменко уже начала праздновать – в соцсети опубликовала фото с бокалом вина.

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Фото Кузьменко с вином, опубликованное в Facebook

Сайту "Сегодня" она уточнила, что еще не осознала, что произошло, но уже очень рада тому, что сможет ходить без браслета.

Как отреагировала Кузьменко на новую жизнь без электронного браслета.

Коротко об убийстве Шеремета

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист скончался на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета за его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Следствие подозревает в причастности к подрыву автомобиля медсестру Яну Дугарь, кардиохирурга Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко. Все они отрицают свою вину.

Ранее в деле произошел новый поворот: бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар опубликовал аудиозаписи, которые свидетельствуют о причастности КГБ Беларуси к убийству журналиста.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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