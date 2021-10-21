Поїздки по COVID-сертифікатах будуть до квітня? Ми перевірили чутки

В Україні посилили правила перевезень між областями. / Фото: Колаж: Сьогодні
З 21 жовтня в Україні посилили правила перевезень – щоб їздити між регіонами, необхідно буде пред'являти ковід-сертифікати. У соцмережах вже почали активно обговорювати, що нові правила перевезень пасажирів протримаються до весни.
Сайт "Сьогодні" перевірив, наскільки правдиві ці чутки.
Що пишуть соцмережі
У Telegram-каналі "Легітимний" повідомили, що жорсткий режим по кейсу коронавіруса триватиме до весни 2022 року.
Обмеження по обов'язковому пред'явленню сертифікату, ПЛР-тесту або довідки про одужання, щоб скористатися поїздками між регіонами, повинні зняти нібито в березні-квітні.
Що нам вдалося дізнатися
Джерела в МВС прокоментували чутки про можливе продовження жорстких карантинних заходів до березня-квітня.
"Зараз, коли вони тільки введені, говорити про їх тривалості складно. Чи не можемо цього ні підтвердити, ні спростувати. Але не виключено, що профільні комісії в регіонах зможуть корегувати карантинні обмеження , якщо дозволятиме ситуація", – повідомили нам в МВС, співробітники якого контролюють карантинні обмеження.
Правила перевезень з 21 жовтня
В Україні почали діяти нові правила перевезень. Вони стосуються залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями.
Тепер водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з наступних документів :
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде і одна доза;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозной вакциною або двома дозами дводозной,
- негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса, який діє 72 години.
Раніше ми писали:
- З 21 жовтня діють нові правила перевезень. З самого ранку в Києві почалися перші проблеми – на вокзалі та автостанціях пропустили не всіх пасажирів.
- Мешканці Харківської області їздять в маршрутках на корточках. Все через те, що в період карантину заборонено перевозити стоячих пасажирів.