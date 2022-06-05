Загинув у повітряному бою. Історія Героя України В'ячеслава Єрка

В'ячеслав Єрко. Фото: колаж "Сьогодні"

У повітряному бою з російськими окупантами героїчно загинув український льотчик, підполковник Збройних сил України В'ячеслав Єрко. Він встиг катапультуватись, проте росіяни розстріляли його в повітрі.

"Сьогодні" зібрали інформацію про героя.

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24 лютого, коли Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, Єрко був одним із перших, хто вступив у повітряний бій з російськими військами. У цьому бою спільними зусиллями українських пілотів було збито п'ять ворожих літаків. Після цього літак Єрка був збитий і він встиг катапультуватися, проте російські солдати відразу пошкодили парашут льотчика, а другий не розкрився. Льотчик загинув на місці. Українському захиснику було 36 років.

17 травня 2022 року у щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про присвоєння В'ячеславу Єрку звання Героя України посмертно.

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