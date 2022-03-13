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Врятувала понад 10 військових: Зеленський розповів про першу жінку Героя України, якій присвоїли звання посмертно

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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13 березня, 03:53
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Жінка загинула від артилерійського обстрілу окупантів
Сержанту Дерусовій Інні Миколаївні присвоїли звання посмертно/Фото: колаж: "Сьогодні"
Сержанту Дерусовій Інні Миколаївні присвоїли звання посмертно/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння державних нагород військовим ЗСУ. При цьому звання Герой України вперше удостоїлася жінка, якій воно було присвоєно посмертно.

Про це йшлося під час звернення Зеленського до українців.

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Деталі

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєним ордером Золота Зірка сержанту Дерусовій Інні Миколаївні посмертно.

Вона була старшим бойовим медиком і з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України виконувала завдання в місті Охтирка Сумської області. Жінка врятувала понад 10 українських військовослужбовців і загинула від артилерійського обстрілу окупантів, надаючи допомогу пораненим бійцям ЗСУ.

Кому ще присвоєно нагороди?

Глава держави присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка". Його присвоєно:

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  • Старшому сержанту Васічу Сергію Вікторовичу. Посмертно. Мужньо обороняв наші позиції у Київській області. Знищив ворожу техніку і значну кількість живої сили ворога.
  • старшому солдату Пархомуку Віталію Васильовичу. Посмертно. Під час контрнаступу на противника в районі міста Макарів завдав значних втрат ворогу і героїчно загинув, захищаючи побратимів.
  • солдату Мрочку Костянтину Васильовичу. Посмертно. Мужньо боровся з переважаючими силами противника. Завдяки його ефективним діям окупанти понесли болісні втрати.
  • солдату Свинчуку Олегу Анатолійовичу. Посмертно. Героїчно виконував свій обовʼязок в бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм співслужбовцям.
  • сержанту Ханіну Андрію Павловичу. Посмертно. Захищаючи Волноваху Донецької області знищив танк ворога та близько 10-ти осіб противника. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим співслужбовцям і до останнього виконував свій обовʼязок.
  • сержанту Дерусовій Інні Миколаївні. Посмертно. З 24-го лютого старший бойовий медик виконувала завдання у місті Охтирка Сумської области. Врятувала більше 10-ти військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим. Перша жінка герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота зірка":

  • Старшому лейтенанту Гуцулу Володимиру Олександровичу. Завдяки його героїчним діям в Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300-т окупантів.
  • старшому лейтенанту Чорному Володимиру Володимировичу. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області, було знищено близько 50-ти осіб противника, танк Т-72 і взято у полон пʼятеро окупантів.

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