Спасла более 10 военных: Зеленский рассказал о первой женщине Герое Украины, которой присвоили звание посмертно

Женщина погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов

Сержанту Дерусовой Инне Николаевне присвоили звание посмертно/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указыо присвоении государственных наград военным ВСУ. При этом звание Герой Украины впервые удостоилась женщина, которой оно было присвоено посмертно.

Про это говорилось во время обращения Зеленского к украинцам.

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Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с удостоенным ордером Золотая Звезда сержанту Дерусовой Инне Николаевне посмертно.

Она была старшим боевым медиком и с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области. Женщина спасла более 10 украинских военнослужащих и погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым бойцам ВСУ.

Кому еще присвоены награды?

Глава государства присвоил звание Герой Украиныс удостоением ордена "Золотая звезда". Оно присвоено:

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