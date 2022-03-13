Спасла более 10 военных: Зеленский рассказал о первой женщине Герое Украины, которой присвоили звание посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указыо присвоении государственных наград военным ВСУ. При этом звание Герой Украины впервые удостоилась женщина, которой оно было присвоено посмертно.
Про это говорилось во время обращения Зеленского к украинцам.
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Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с удостоенным ордером Золотая Звезда сержанту Дерусовой Инне Николаевне посмертно.
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Она была старшим боевым медиком и с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области. Женщина спасла более 10 украинских военнослужащих и погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым бойцам ВСУ.
Кому еще присвоены награды?
Глава государства присвоил звание Герой Украиныс удостоением ордена "Золотая звезда". Оно присвоено:
- Старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу. Посмертно. Мужественно оборонял наши позиции в Киевской области. Уничтожил вражескую технику и большое количество живой силы врага.
- старшему солдату Пархомуку Виталию Васильевичу. Посмертно. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров нанес значительный урон врагу и героически погиб, защищая собратьев.
- солдату Мрочку Константину Васильевичу. Посмертно. Мужественно боролся с превосходящими силами противника. Благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери.
- солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу. Посмертно. Героически выполнял свой долг в бою против превосходящих сил врага. До последнего помогал своим сослужащим.
- сержанту Ханину Андрею Павловичу. Посмертно. Защищая Волноваху Донецкой области уничтожил танк врага и около 10 человек противника. Во время боя, получив ранения, помогал раненым сослужащим и до последнего выполнял свой долг.
- сержанту Дерусовой Инне Николаевне. Посмертно. С 24 февраля старший боевой медик выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области. Спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью. Погибла от артиллерийских обстрелов российских войск, оказывая помощь раненым. Первая женщина герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.
Присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" :
- Старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.
- старшему лейтенанту Черному Владимиру Владимировичу. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области, было уничтожено около 50 человек противника, танк Т-72 и взяты в плен пять оккупантов.