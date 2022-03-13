Зеленский наградил орденами и медалями более сотни военных

Некоторые защитники получили звание "Герой Украины" посмертно

Президент подписал соответствующий указ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы — о награждении государственными наградами Украины и указ о присвоении звания Герой Украины с удостоением ордена "Золотая звезда".

Об этом он сообщил в видеообращении к украинцам.

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"Я подписал два важных указа. О награждении государственными наградами Украины 106 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые мужественно проявили себя в боях за независимость нашего государства. 17 из них — посмертно", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства присвоил звание Герой Украины удостоением ордена "Золотая звезда" . Оно присвоено:

Старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу . Посмертно. Мужественно оборонял наши позиции в Киевской области. Уничтожил вражескую технику и большое количество живой силы врага.

. Посмертно. Мужественно оборонял наши позиции в Киевской области. Уничтожил вражескую технику и большое количество живой силы врага. старшему солдату Пархомуку Виталию Васильевичу . Посмертно. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров нанес значительный урон врагу и героически погиб, защищая собратьев.

. Посмертно. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров нанес значительный урон врагу и героически погиб, защищая собратьев. солдату Мрочку Константину Васильевичу . Посмертно. Мужественно боролся с превосходящими силами противника. Благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери.

. Посмертно. Мужественно боролся с превосходящими силами противника. Благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери. солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу . Посмертно. Героически выполнял свой долг в бою против превосходящих сил врага. До последнего помогал своим сослужащим.

. Посмертно. Героически выполнял свой долг в бою против превосходящих сил врага. До последнего помогал своим сослужащим. сержанту Ханину Андрею Павловичу . Посмертно. Защищая Волноваху Донецкой области уничтожил танк врага и около 10 человек противника. Во время боя, получив ранения, помогал раненым сослужащим и до последнего выполнял свой долг.

. Посмертно. Защищая Волноваху Донецкой области уничтожил танк врага и около 10 человек противника. Во время боя, получив ранения, помогал раненым сослужащим и до последнего выполнял свой долг. сержанту Дерусовой Инне Николаевне. Посмертно. С 24 февраля старший боевой медик выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области. Спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью. Погибла от артиллерийских обстрелов российских войск, оказывая помощь раненым. Первая женщина герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

Присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" :

Старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу . Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.

. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов. старшему лейтенанту Черному Владимиру Владимировичу. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области, было уничтожено около 50 человек противника, танк Т-72 и взяты в плен пять оккупантов.

13 героев, которым присвоили звание раньше

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины еще 13-ти защитникам за мужество и отвагу в войне с российскими оккупантами. Некоторым из них посмертно.

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Звание присвоено:

Подполковнику Литуну Андрею Николаевичу (посмертно). Погиб, прикрывая бойцов ВСУ и героически сдерживая наступление противника;

(посмертно). Погиб, прикрывая бойцов ВСУ и героически сдерживая наступление противника; капитану Корпану Александру Богдановичу (посмертно). Спас военных ВСУ и гражданские жилые дома, отведя от них падающий самолет;

(посмертно). Спас военных ВСУ и гражданские жилые дома, отведя от них падающий самолет; младшему лейтенанту Блохе Юрию Игоревичу (посмертно). Погиб в боях в Николаевской области, героически защищая побратимов;

(посмертно). Погиб в боях в Николаевской области, героически защищая побратимов; старшему сержанту Ивашко Андрею Александровичу (посмертно). Во время вражеских ракетных обстрелов дал ценную информацию о действиях оккупантов ценой собственной жизни;

(посмертно). Во время вражеских ракетных обстрелов дал ценную информацию о действиях оккупантов ценой собственной жизни; младшему сержанту Волкову Евгению Владимировичу (посмертно). За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение военных ВСУ;

(посмертно). За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение военных ВСУ; генерал-майору Николюку Виктору Дмитриевичу . Мастерски управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова;

. Мастерски управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова; полковнику Ходе Леониду Алексеевичу . За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин оккупантов;

. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин оккупантов; подполковнику Пономаренко Вячеславу Анатольевичу . Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и личного состава врага в Гостомеле;

. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и личного состава врага в Гостомеле; подполковнику Яковенко Александру Алексеевичу . Вывел свои подразделения из-под артиллерийского огня, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно защищать Донецкую область;

. Вывел свои подразделения из-под артиллерийского огня, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно защищать Донецкую область; майору Бове Евгению Петровичу . За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций при постоянных атаках врага;

. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций при постоянных атаках врага; капитану Боечко Василию Васильевичу . За очень успешную ликвидацию техники и живой силы противника;

. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы противника; сержанту Морозу Олегу Романовичу . Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области;

. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области; матросу Самофалову Валерию Михайловичу. В одном сражении впервые в истории этой войны сбил сразу три вражеских вертолета.

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