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"Затащив на характері". Військовому присвоїли звання Герой України (фото)

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23 березня, 23:07
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Дмитро прорвав оборону супротивника на мосту та забезпечив вихід колон 59-ї ОМБР з оточення
Ще один військовий отримав звання Герой України. Фото: колаж "Сьогодні"
Ще один військовий отримав звання Герой України. Фото: колаж "Сьогодні"

Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу присвоїли звання Герой України. Захисник прорвав оборону супротивника на мосту у Херсонській області.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі.

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"Герої новітньої історії України: старший лейтенант Дозірчий Дмитро Леонідович. 24 лютого, поблизу міста Олешки Херсонської області прорвав оборону противника на мосту та забезпечив вихід колон 59-ї ОМБР з оточення. Як кажуть, "затащив на характері", – написав Цаплієнко.

Внаслідок цього Дмитру присвоєно звання Герой України.

Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу присвоїли звання Герой України

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Зеленський розповів про першу жінку Героя України, якій присвоїли звання посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння державних нагород військовим ЗСУ. При цьому звання Герой України вперше удостоїлася жінка, якій воно було присвоєно посмертно. Про це йшлося під час звернення Зеленського до українців.

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєним орденом "Золота Зірка" сержанту Дерусовій Інні Миколаївні посмертно.

Вона була старшим бойовим медиком і з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України виконувала завдання в місті Охтирка Сумської області. Жінка врятувала понад 10 українських військовослужбовців і загинула від артилерійського обстрілу окупантів, надаючи допомогу пораненим бійцям ЗСУ.

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Кому ще присвоєно нагороди?

Глава держави присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка":

  • старшому сержанту Васічу Сергію Вікторовичу. Посмертно. Мужньо обороняв наші позиції у Київській області. Знищив ворожу техніку і значну кількість живої сили ворога.
  • старшому солдату Пархомуку Віталію Васильовичу. Посмертно. Під час контрнаступу на противника в районі міста Макарів завдав значних втрат ворогу і героїчно загинув, захищаючи побратимів.
  • солдату Мрочку Костянтину Васильовичу. Посмертно. Мужньо боровся з силами противника, що переважали. Завдяки його ефективним діям окупанти зазнали болючих втрат.
  • солдату Свинчуку Олегу Анатолійовичу. Посмертно. Героїчно виконував свій обовʼязок у бою проти сил ворога, що переважали. До останнього допомагав своїм товаришам по службі.
  • сержанту Ханіну Андрію Павловичу. Посмертно. Захищаючи Волноваху Донецької області, знищив танк ворога та близько 10 осіб противника. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим товаришам по службі і до останнього виконував свій обовʼязок.
  • сержанту Дерусовій Інні Миколаївні. Посмертно. З 24 лютого старший бойовий медик виконувала завдання у місті Охтирка Сумської области. Врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота зірка":

  • Старшому лейтенанту Гуцулу Володимиру Олександровичу. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
  • старшому лейтенанту Чорному Володимиру Володимировичу. Завдяки його умілим діям під час захисту Волновахи Донецької області було знищено близько 50 осіб противника, танк Т-72 і взято у полон пʼятьох окупантів.

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