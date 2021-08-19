Погода зіпсує свято у Києві: прогноз на День Незалежності

У солдат не буде парасольок, якщо піде дощ. Колаж "Сьогодні"

Погода зіпсує свято в Україні на День Незалежності – 24 серпня очікується дощ з грозою.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, вночі та вранці – опади малоймовірні. Отже, військовий парад може пройти ще без дощу.

А ось вдень, і особливо у другій половині дня і ввечері, до столиці підійде атмосферний фронт, який і визначить періодичні грозові дощі (карта).

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Дощ передбачається 24 серпня на заході і півночі України. У центральних, східних, південних областях та в Криму на День Незалежності очікується суха сонячна погода.

В Укргідрометцентрі прогнозують на цей день всього 23 градуси у Києві. У західних областях 21-23 градуси, на сході і півдні 25-28, в центрі і на півночі 22-25.

День Незалежності

Цього року Україна відзначає 30-річчя своєї незалежності. Президент Володимир Зеленський обіцяв українцям, що свято буде грандіозним.

24 серпня відбудеться великий військовий парад за участі українських та іноземних військових. Будуть всі види військ, які захищають Україну на землі, в повітрі і воді. Заходи пройдуть не тільки у Києві, а й в Одесі.

Також протягом дня буде багато різних заходів, а ввечері на НСК "Олімпійський" пройде великий святковий концерт за участі українських зірок, а "цвяхом" програми стане знаменитий італійський оперний співак Андреа Бочеллі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", стало відомо, що буде на військовому параді в Києві та Одесі. У військових заходах буде задіяно понад п'ять тисяч людей особового складу, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.