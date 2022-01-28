Погода на лютий: чи закінчиться зима раніше за календарний термін

/ Фото: Сьогодні

Майже дві третини зими позаду, але зараз вона у самому розпалі. Задоволені лижники з саночниками, тому що сніг випадає регулярно, не ображені й ті, хто не любить холодів, бо морози не тріскучі. Світловий день подовжився на годину і продовжує збільшуватися на 2-3 хвилини щодня. Чи надовго встановилася справжня зима і чи не закінчиться вона раніше за календарний термін, розібралися "Сегодня". А наприкінці січня Україну накриє снігом .

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Укргідрометцентр: Дострокова весна навряд чи буде

За прогнозами Укргідрометцентру, лютий виявиться теплішим і менш сніжним, ніж січень. Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ї Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси – Авт.). На півдні Одещини, у Криму та Закарпатті до 4 градусів тепла.

Опадів теж випаде приблизно на третину менше, ніж у січні: у середньому 22-40 мм, у Карпатах, на Закарпатті та у горах Криму місцями до 75 мм. У перерахунку на "чистий" сніг – приблизно 22-40 см у середньому країною, до 75 см у горах. Для рівнинної місцевості це у межах норми, для гористої – менше норми, у минулі роки снігу там насипало у лютому понад 100 мм.

А ось чекати весни у лютому навряд чи варто.

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"Якщо температура у лютому прогнозується в межах норми, то й зима цього місяця не закінчиться. Розрахунки показують: лютий буде зимовим місяцем, ми не бачимо, що середньодобова температура у лютому стійко перейде через нуль градусів у бік підвищення. Прогнози на перший весняний місяць – березень – можливі наприкінці лютого", – пояснив Анатолій Прокопенко.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у лютому становить 39 градусів морозу (Чернігівська та Луганська обл.), це на 3 градуси тепліше, ніж у січні, у Криму та на півдні Одеської області – 23 градуси морозу, це на 1 градус холодніше , ніж у січні.

Абсолютний максимум температури у лютому – 24 градуси тепла (на 6 градусів вище, ніж у січні) спостерігався на Вінниччині та Прикарпатті. В інших областях України лютневі температури не піднімалися вище за +20 градусів.

Погодні сайти: Морозів чекаємо, зі снігом складеться не дуже

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що лютий справді виявиться лютим. Можливі нічні морози до -15 градусів, причому холоди почнуть насуватися з північного заходу вже на початку місяця. Далеко на південь вони не пройдуть, але погода в лютому очікується мінливою по всій Україні. Такі зміни погоди негативно впливають на метеозалежних людей .

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На Волині, Рівненщині та на північ до Сумщини ненадовго похолодає вночі до мінус 10-12 градусів, вдень до мінус 3-5 . Через кілька днів у цих областях прогнозується відлига з мокрим снігом, а після 7-10 лютого надовго встановиться морозна погода, але не нижче -15 градусів і майже без опадів. Поступово почне тепліти на півночі країни лише після 20 лютого. До березня очікується вдень 3-5 градусів тепла, вночі 0-5 градусів морозу.

Захід країни відчує холоди менше: на початку лютого морози сюди майже не дійдуть, але опадів випаде більше, ніж в інших регіонах, переважно це буде мокрий сніг та сніг з дощем. Середина місяця очікується ясною та морозною, до 5 градусів морозу вночі та місцями нижче 10 градусів морозу вдень. Але тепліти почне на 4-6 днів раніше, ніж у інших регіонах. Першими це відчують закарпатці: тут на день святого Валентина (14 лютого) і до кінця місяця погода буде майже березневою. Так що – зустрічайте перші проліски!

Половина регіонів півдня країни – Одеська, Миколаївська, Херсонська обл. та Крим – зовсім не помітить лютневих морозів. Потепління тут розпочнеться наприкінці січня та триватиме майже весь лютий. За винятком тижня з 7 по 14 лютого, температура буде плюсовою вдень і не більше -5 градусів вночі.

Прогнози обіцяють, що Миколаївщину, Херсонщину та Запоріжжя 11-13 лютого засипле сильним снігом. А ось до Одеси циклон дійде ослабленим, там випаде дощ із мокрим снігом, який розтане. Не виключено, що одесити після цього забудуть про сніг до грудня.

У Запорізькій та Дніпропетровській області погода очікується такою ж, як у центральних регіонах: у середині місяця два тижні морозної погоди. Вдень температура повітря мінус 1-3 градуси, вночі мінус 12-15. Але до центру країни опади майже не дійдуть, лише на початку та в середині лютого можливі 2-3 дні з невеликим снігом. Помітно тепліти у цих областях почнеться після 24 лютого.

На сході України зима затримається найдовше. На Харківщині, Донбасі та Луганщині буде і сніг, і морози почнуть відступати лише останніми днями лютого. А з 6 по 25 встановиться холодна ясна погода: вдень -5 градусів і нижче, вночі -12 і нижче.

У Києві більша частина лютого очікується морозною, ясною та майже без опадів. Похолодання на початку місяця через три дні зміниться короткою відлигою з дощем, який перейде у невеликий сніг. З 7 по 14 лютого прогнозується ясна морозна погода без опадів: вночі -12 градусів, вдень -5-7 градусів. Потім засніжить на кілька днів і почнеться плавне потепління, але без відлиги. "Плюс" вдень у столиці можливий лише після 22 лютого.

Як бачимо, і прогноз Укргідрометцентру, і інтернет-прогнози на лютий є досить близькими. Тобто, зима ще буде, а рання весна не настане ніде, крім Закарпаття.