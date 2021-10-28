Погода на листопад: коли прийдуть морози і чи буде сніг

/ Фото: Сьогодні

Листопад для багатьох українців – найнеприємніший місяць року: вже не осінь, ще не зима, погода похмура, дощ – не дощ та сніг – не сніг, під ногами – то ковзанка, то багно. З кожним днем сонце сходить пізніше, а сідає раніше, та й то його майже не видно з-за хмар. Від сходу до заходу сонця світила вже минає менше 10 годин на добу.

Який очікується погода на щодень у листопаді, з'ясували "Сьогодні".

Реклама

На жаль, 1 жовтня на 83-му році життя пішов від нас головний народний синоптик України Леонід Горбань . Але він залишив "Сьогодні" свій ексклюзивний прогноз погоди на листопад, який ми публікуємо. Також традиційно даємо прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз погодних сайтів.

Читайте також останнє інтерв'ю Леоніда Горбаня сайту "Сегодня" про погоду на зиму та роки вперед

Прогноз Леоніда Горбаня: листопад буде суворим

/ Фото: Сьогодні

Реклама

За розрахунками народного синоптика, погода в листопаді виявиться швидше зимовою, ніж осінньою. У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність і без опадів. Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом. Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, наприкінці першої декади небо проясниться, на більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, та вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки в 20-х числах невеликі морози повернуться. Морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

Укргідрометцентр: Зими в листопаді не чекаємо

Як розповів нам директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, середньомісячна температура у листопаді буде близькою до кліматичної норми, як і у два попередні місяці.

Реклама

Він уточнив, що листопад – перехідний місяць від осені до зими, настав час передзим'я. Передзим'я починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5 градусів у бік зниження. На більшій території України похолоднішає нижче +5 у першій декаді листопада, на Закарпатті та півдні – у другій декаді.

"У першій половині листопада не очікується значного похолодання, лише 6-7-го числа невелике зниження температури повітря до нуля, але без морозів, – каже Микола Кульбіда. – Опадів практично не буде, і це не дуже добре для вегетації рослин, насамперед озимих. Друга половина місяця, очевидно, виявиться набагато прохолоднішою, почнуться морози, велика ймовірність випадання опадів у вигляді дощу з мокрим снігом та снігу".

За інформацією Укргідрометцентру, середня місячна температура у листопаді передбачається 1-7 градусів тепла, на Закарпатті та на півдні України місцями 5-9 градусів тепла. Це на 6-8 градусів нижче, ніж у жовтні, але в межах норми.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у листопаді становить 24 градуси морозу (Дніпропетровська та Запорізька обл.), у Карпатах – 31 градус морозу. Абсолютний максимум температури – 24 градуси тепла у Закарпатській, Чернівецькій, у південних областях та у Криму до 29 градусів тепла.

Місячна кількість опадів очікується 31-61 мм, у гірських районах 64-96 мм, що у межах кліматичної норми. Найбільш сухим буде листопад у Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні – там випаде лише 29-34 мм опадів.

Погодні сайти: Намокнемо, але не змерзнемо

Узагальнений прогноз погодних сайтів на листопад показує, що вони "бачать" погоду в останньому осінньому місяці похмурою та дощовою у першій половині та сухою та прохолодною у другій половині. Але й температура та кількість опадів будуть різними залежно від регіонів.

На заході України майже всю першу половину листопада дощитиме. Найбільше знадобляться парасольки мешканцям Закарпаття: на них чекають два "мокрі" тижні, за винятком 1-го та 15 листопада. Натомість друга половина місяця за Карпатськими горами очікується без опадів.

На Львівщині, Тернопільщині, Буковині, дощі у першій половині місяця поливатимуть приблизно кожні два дні з трьох, однак виявляться невеликими. Друга половина листопада у західному регіоні також майже без опадів.

Денна температура на заході країни буде +12-15 градусів вдень та +5-7 вночі у першій половині місяця та +5-7 вдень, 0-2 тепла вночі у другій половині.

Північні області: Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Сумська – також потраплять під дощ, але трохи згодом після 4-5 листопада. Дощі тут закінчаться ближче до 20-го числа. Найсильніші зливи очікуються у Чернігівській та Сумській областях.

Тепло на півночі України затримається недовго: лише перший тиждень порадує температурою вище +10-12 градусів вдень та +6-8 градусів вночі. Потім різке зниження до +5-7 градусів, на кінець місяця – до +3-5 градусів. З 20 листопада можливі нічні заморозки до -3 градусів.

На півдні та в центрі країни дощів випаде приблизно однаково: менше, ніж на заході, але більше, ніж на сході. Пік опадів припаде на 10-12 листопада, потім вони поступово припиняться. Найбільший "потоп" очікується в Одесі 10 та 11 листопада.

У південних областях – Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, а також у Криму тепло затримається майже до середини листопада: вдень буде вище +15 градусів, вночі не нижче +5. А ось мешканцям центральних регіонів доведеться одягнути теплі куртки раніше – після 10 листопада стовпчик термометра опуститься помітно нижче +10 вдень.

Східні області виявляться в листопаді найсухішими і найхолоднішими. На Харківщині, Донбасі, Луганщині опади припиняться після 10 листопада. Вигляне сонце, але навіть вдень воно не прогріє повітря вище за +10 градусів, а нічні заморозки до -4 градусів можливі вже з 18 листопада.

У Києві перший тиждень листопада очікується теплим і майже без опадів: вдень у мегаполісі температура сягне +15 градусів, вночі не опуститься нижче +5. Різко, до +6-7 градусів, похолодає у столиці після 10 листопада, і розпочнеться тиждень сильних дощів. Тепло вже не повернеться, до кінця місяця буде не вище +3 вдень та 1-3 градуси морозу вночі.

Як бачимо, прогноз погодних сайтів ближчий до розрахунків Леоніда Горбаня, ніж Укргідрометцентру, але менш жорсткий: нічні заморозки очікуються лише під кінець місяця. Снігу погодні сайти не обіцяють.

Чий прогноз точніший, дізнаємось за місяць. У жовтні погоду найточніше передбачили інтернет-розрахунки – узагальнений прогноз погодних сайтів.

Кліматологи попереджають про небезпечне прискорення кліматичних змін України. Що думає про це директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, дивіться у сюжеті.