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СЬОГОДНІ Новини України

Парасолька не знадобиться? Синоптикиня потішила свіжим прогнозом погоди в Україні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
26 жовтня, 16:00
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Опадів найближчим часом не передбачається. Температура повітря буде сприятливою
Сонячна погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Сонячна погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні в середу, 27 жовтня, очікується сонячна погода. Опадів у цей день не передбачається.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода на 27 жовтня

Вночі в Україні очікується від 4 тепла до 4 морозу, подекуди до 5-7 морозу. Вдень максимальна температура повітря становитиме 9-12 градусів тепла, на півдні 11-14 градусів.

У Києві 27 жовтня опади не очікуються. Вночі буде невеликий мінус, а вдень синоптики прогнозують 10-12 градусів тепла.

У вихідні очікується потепління

У вихідні синоптикиня прогнозує 10-15 градусів тепла, а в західних областях до 18 градусів тепла. Крім того, до кінця тижня у столиці вночі та вдень потеплішає на кілька градусів.

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Варто врахувати, що у суботу та неділю може бути поривчастий вітер.

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Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла у Київ лише у другій половині вересня. Попри те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

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