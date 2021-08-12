Погода в четвер порадує більшість українців (карта)

У передостанній робочий день тижня на більшій частині України прогнозують комфортну погоду: буде тепло, але не спекотно і майже без опадів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві у четвер температура стане трохи комфортнішою – знизиться до 24-26 градусів. При цьому дощів не обіцяють.

Погода у регіонах

Грозовий фронт нарешті покинув захід країни, але трохи затримався на сході та частково на півдні.

На півночі обіцяють температуру близько 25-27 градусів. У Чернігівській, Київській, Житомирській та Сумській областях буде сонячно і сухо.

обіцяють температуру близько 25-27 градусів. У Чернігівській, Київській, Житомирській та Сумській областях буде сонячно і сухо. На заході сьогодні буде як ніколи сонячно, при цьому як і раніше не дуже жарко – у цьому регіоні прогнозують у середньому 24-26 градусів, на Закарпатті – 25-27.

сьогодні буде як ніколи сонячно, при цьому як і раніше не дуже жарко – у цьому регіоні прогнозують у середньому 24-26 градусів, на Закарпатті – 25-27. У центрі сьогодні сонячно і майже без опадів, невеликі грози обіцяють тільки на Дніпропетровщині Температура у Кропивницькому, Черкасах і Дніпрі – 25-27 градусів, а у Полтавській області трохи тепліше – до +28.

Реклама

На сході сьогодні так само литиме у всіх областях – знову обіцяють грози. А температура трохи знизиться і буде близько 28-30 градусів у Харкові, Запоріжжі та в Луганській області та до +29 – у Донецькій.

сьогодні так само литиме у всіх областях – знову обіцяють грози. А температура трохи знизиться і буде близько 28-30 градусів у Харкові, Запоріжжі та в Луганській області та до +29 – у Донецькій. На півдні 12 серпня обіцяють грози тільки у Херсонській області та окупованому Криму. У Миколаєві й Одесі буде сонячно і спекотно – до +30 градусів.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Ми також писали, що на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг і на дорогах утворилися затори.

Дивіться також у сюжеті "Сьогодні" про потоп у курортній Кирилівці: