Погода в четверг порадует большинство украинцев (карта)

В предпоследний рабочий день недели на большей части Украины прогнозируют комфортную погоду: будет тепло, но не жарко и почти без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в четверг температура станет немного комфортнее – снизится до 24-26 градусов. При этом дождей не обещают.

Погода в регионах

Грозовой фронт наконец покинул запад страны, но немного задержался на востоке и частично на юге.

На севере обещают температуру около 25-27 градусов. В Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях будет солнечно и сухо.

обещают температуру около 25-27 градусов. В Черниговской, Киевской, Житомирской и Сумской областях будет солнечно и сухо. На западе сегодня будет как никогда солнечно, при этом по-прежнему не очень жарко – в этом регионе прогнозируют в среднем 24-26 градусов, на Закарпатье – 25-27.

сегодня будет как никогда солнечно, при этом по-прежнему не очень жарко – в этом регионе прогнозируют в среднем 24-26 градусов, на Закарпатье – 25-27. В центре сегодня солнечно и почти без осадков, небольшие грозы обещают только на Днепропетровщине Температура в Кропивницком, Черкассах и Днепре – 25-27 градусов, а в Полтавской области чуть теплее – до +28.

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На востоке сегодня все так же будет лить во всех областях – снова обещают грозы. А температура немного снизится и будет около 28-30 градусов в Харькове, Запорожье и в Луганской области и до +29 – в Днепре.

сегодня все так же будет лить во всех областях – снова обещают грозы. А температура немного снизится и будет около 28-30 градусов в Харькове, Запорожье и в Луганской области и до +29 – в Днепре. На юге 12 августа обещают грозы только в Херсонской области и оккупированном Крыму. В Николаеве и Одессе будет солнечно и жарко – до +30 градусов.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Мы также писали, что на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег и на дорогах образовались пробки.

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