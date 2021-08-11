Антициклон Elfi несет нам шикарную погоду: синоптик порадовала прогнозом

Наталия Диденко особенно удивила прогнозом на начало следующей недели – обещает под 40 градусов

Украинцев ждет приятный сюрприз, хотя повезет не всем / Фото: Сегодня

Сегодняшняя непогода и штормовой ветер отступят – в четверг ожидается комфортная температура воздуха в 25 градусов и практически без осадков.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, антициклон Elfi будет определять в четверг сухую и солнечную погоду в большинстве областей Украины (карта).

Но остатки атмосферного фронта еще немного подмочат восточные области, Запорожье и Крым.

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Завтра северо-западный ветер может быть порывистым, временами сильный.

Также завтра будет очень комфортная температура, 25-29 градусов, только на юге и востоке столбики термометры подскочат к +30.

Диденко добавила, что первая половина следующего недели обещает адскую жару 35-37 градусов (карта).

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека. Член Межправительственной группы экспертов по климату (при ООН) Светлана Краковская говорит, что такие капризы погоды связаны с таянием ледников.

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Харьков накрыла ледяная буря. Синоптики объяснили, откуда взялись такие крупные льдинки, а жители города в шоке от неожиданного прихода зимы в августе.

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А на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.

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