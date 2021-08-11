Антициклон Elfi несе нам шикарну погоду: синоптик порадувала прогнозом

Наталка Діденко особливо здивувала прогнозом на початок наступного тижня – обіцяє під 40 градусів

На українців чекає приємний сюрприз, хоча пощастить не всім / Фото: Сьогодні

Сьогоднішня негода і штормовий вітер відступлять – у четвер очікується комфортна температура повітря в 25 градусів і практично без опадів.

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Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, антициклон Elfi визначатиме у четвер суху і сонячну погоду у більшості областей України (карта).

Але залишки атмосферного фронту ще трохи підмочать східні області, Запоріжжя та Крим.

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Завтра північно-західний вітер може бути поривчастим, часом сильним.

Також завтра буде дуже комфортна температура, 25-29 градусів, тільки на півдні і сході стовпчики термометри підскочать до +30.

Діденко додала, що перша половина наступного тижня обіцяє пекельну спеку 35-37 градусів (карта).

У майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Останніми роками погода дедалі більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед із діяльністю людини. Член Міжурядової групи експертів з питань клімату (при ООН) Світлана Краковська каже, що такі капризи погоди пов'язані з таненням льодовиків.

В Україні поточне літо ставить рекорд за рекордом у сенсі високої температури. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі льодинки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими у серпні

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А на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.

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