Погодні гойдалки: чи чекати українцям снігу на старий Новий рік – прогноз

Температура повітря опуститься до 20 градусів морозу / Колаж "Сьогодні"
В Україні на старий Новий рік синоптики обіцяють сильні морози, але вони протримаються недовго. Також у цей період буде сніг та поривчастий вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода на 13 січня
Цього дня у країні значно знизиться температура. На заході синоптики вдень прогнозують від 2 градусів тепла до 6 градусів морозу. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -15 градусів.
На сході температура повітря коливатиметься від -5 до -9 градусів. Вночі буде від -12 до -20 градусів. У північних регіонах вдень температура знизиться до -8 градусів, а от уночі варто очікувати від -17 до -19 градусів.
На півдні стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до -6 градусів. Вночі синоптики обіцяють до 14 градусів морозу.
Опадів цього дня в Україні не буде. Небо покриють хмари, але зрідка виходитиме сонце.
Погода в Україні на 14 січня
У цей день у країні вже не буде таких сильних морозів. У деяких областях варто очікувати на потепління.
На заході вдень температура повітря буде від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -8 градусів.
На сході варто очікувати від -3 до 0 градусів. Вночі буде від -5 до -12 градусів. У північних регіонах вдень температура знизиться до -1 градуса, а от уночі варто очікувати від -4 до -7 градусів.
На півдні температура вдень коливатиметься від -1 до +3 градусів. Вночі синоптики обіцяють до 6 градусів морозу.
Весь день йтиме сніг в:
- Луцьку
- Львові
- Івано-Франківську
- Тернополі
- Рівному
- Хмельницькому
- Житомирі
- Києві
- Чернігові
- Сумах
- Луганську
- Черкасах
- Кропивницькому
- Запоріжжі
- Дніпрі
- Донецьку
- Харкові
- Луганську
- Вінниці
Якою буде зима в Україні
Січень очікується контрастним за температурою.Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга половина буде морозною і зі снігопадами.
Лютий варто очікувати холодний, сніговий та з сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові бурани, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.
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