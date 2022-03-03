Прикордонники та ЗСУ вийшли на кордон України на Сумщині – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов / Фото: Колаж: Сьогодні

Прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою разом з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. Про це на своїй сторінці Facebook написав секретар РНБО Олексій Данілов.

Також він зазначив, що російська влада прискорено наближається до низки підсудних Гаазького трибуналу.

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"З кожним пострілом і наказом лава підсудних збільшується, кількість зростає, а терміни покарання збільшуються Безпрецедентна подія для світової історії, коли дані щодо злочинів РФ передали до МКС одразу 39 країн. Трагічною ілюстрацією майбутнього процесу "Україна проти Росії" буде слугувати собор Успіння Пресвятої Богородиці у Харкові, який вистояв під час Другої світової війни, але в який у 2022 році влучив російський снаряд, і Бабин Яр, зазнавший удару російськими ракетами. І таких трагічних ілюстрацій у томах звинувачень, на жаль, буде не одна сторінка", – додав Данілов.

Данілов зазначив, що керівництво Білорусі все більше фіксуєтся як посібники держави-терориста ерефії. Білоруська територія, а за деякими даними, і її збройні сили, використовуются у війні з Україною.

"Усвідомивши провал свого плану "Барбароса – 2022" і зіткнувшись з високоєфективною діяльністью українських військових і ТРО, Кремль пішов на зміну тактики, почавши масовані обстріли житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури у десятках міст, таких як Київ, Чернігів, Херсон, Харків, зокрема з використанням забороненого Женевською конвенцією озброєння. Масовою стала тактика нічних російських обстрілів житлових кварталів великих міст", – написав він.

Також він розповів, что є ще одна важлива подія минулої доби – підписання президентом України Володимиром Зеленським указу щодо створення Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань. Жоден українець не буде покинутий у біді. Допомогу отримують всі, хто її потребує.

Ситуація у Сумах

У Сумах на вулицях міста точилися бої, активно працювали диверсійні групи росіян У селі Веретенівка після артобстрілу приватні будинки розбомблені, пошкоджено багатоповерхівки.

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Крім того, ми писали про те, що в Сумах тероборона затримала техніку ворога на Курському проспекті. Крім того, взяли у полон військового Російської Федерації. За даними Сумської військової адміністрації, військового РФ затримано на виїзді із Сум.

Також нагадаємо, як виглядають Суми зараз.

26 лютого Суми потрапили під обстріл російських окупантів. Людей закликають ховатися у бомбосховищі. З боку Косівщини відбувається обстріл "Градами". Тож зараз усіх мешканців Сум просять перебувати в укриттях.

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25 лютого повідомлялося, що російська техніка із Сум попрямувала до Києва.