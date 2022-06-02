Прикордонники показали, як їх пес реагує на Путіна та "російський корабель"

Собака прикордонників смішно реагує на прізвище російського диктатора / Фото: Колаж: Сьогодні

Прикордонні собаки знають, як назвати президента Росії Володимира Путіна та куди направити російський корабель. Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував смішне відео з собакою. У ролику собака гавкає, коли чує слова "російський корабель" і демонстративно чхає у відповідь на слово "Путін".

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Раніше у Мережі з'явилося відео, на якому невідомий чоловік грає на акордеоні відомий гімн січових стрільців. Найцікавіше, що річ відбувається в Олександрівському саду в Москві, який знаходиться прямо біля стін Кремля.

При цьому до нього не поспішають правоохоронці, лише перехожі знімають його на телефон та йдуть далі.

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