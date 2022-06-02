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Арестович заявив про загибель "когось із верхівки РФ" – що відомо

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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2 червня, 08:04
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У Лимані українська армія атакувала супротивника артилерією
Олексій Арестович розповів про поранення тих, хто супроводжував Пушиліна. Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Арестович розповів про поранення тих, хто супроводжував Пушиліна. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що під час удару української армії у Лимані ліквідували "когось із верхівки РФ". Ця людина супроводжувала ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.

Про це повідомляє "24 канал".

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За словами Арестовича, він не знає, у якому стані Пушилін. Він зазначив, що бойовика та його супровід атакувала українська артилерія.

"Його накрила наша артилерія. Заодно загинули й десятки осіб, що його супроводжують. Усяке трапляється", – заявив радник голови ОП.

Ватажок "ДНР" Пушилін потрапив під обстріл української артилерії

Раніше ми писали, що ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна, ймовірно, було поранено в окупованому Лимані Донецької області. Відео, які публікуються з ним, — старі. Про це написало видання РІА Мелітополь.

"За непідтвердженою інформацією, головного клоуна так званої "ДНР" Пушиліна було поранено в місті Лимані Донецької області. А все відео, яке зараз публікується з ним — старі консерви", — йдеться у повідомленні.

Цю інформацію пізніше підтвердив радник голови МВС Віктор Андрусів.

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"Підтверджую, що в Лимані був поранений Пушилін. Шкода, що тільки поранений", – написав він.

Також про це написав радник голови МВС Антон Геращенко.

"У м. Лимані (Донецька область) у ході артилерійського удару постраждали 72 кадировці і був поранений Пушилін, який віз представляти гауляйтера окупованого Лимана", – повідомив він.

Користувач Twitter під ніком Ja NeUmerHerwam пише, що в Лиман Пушилін приїжджав нібито з тим, щоб призначити "мера" захопленого міста.

"Пушилін приїжджав сьогодні в Лиман призначати псевдомера, але по нашій розвідці пройшло, де це буде, і наші Боги Війни це зробили, Пушилін "трьохсотий", близько 50 чеченців "двохсотих", близько десятка техніки підбито і "двохсотий" хтось із верхівки РФ! – написав він.

Пізніше стало відомо, що інформація про поранення Пушиліна не підтвердилася — у мережі з'явилося відео з неушкодженим ватажком так званої ДНР.

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