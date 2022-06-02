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Карма наздогнала! Під Мелітополем окупанти розбилися на вкраденому авто

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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2 червня, 13:26
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Російські загарбники їхали на червоному джипі, який викрали до цього
Окупанти розбилися на краденому авто. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти розбилися на краденому авто. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти потрапили у смертельну ДТП на вкраденому джипі. Це сталося дорогою з Мелітополя до Приазов'я. Внаслідок цього двоє військовослужбовців РФ загинули.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

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Що відомо?

Окупанти їхали на червоному джипі, який викрали до цього. Внаслідок ДТП двоє військових РФ загинули. Ще троє загарбників у тяжкому стані.

Їх відправили до військового шпиталю до Мелітополя, який розмістився на базі колишнього дитячого санаторію поряд з медмістечком.

Наздогнала карма: окупанти на "Азовсталі" підірвалися на міні

Російські військові підірвалися на міні, коли розміновували завод "Азовсталь" у Маріуполі. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Маріуполь. При розмінуванні "Азовсталі" чотири сапери росіян підірвалися на міні. Один у тяжкому стані, двоє середнього ступеня і один отримав легкі поранення. Вважаю, що новина, яку можна вважати за хорошу. Відплата неминуча", – написав Андрющенко.

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