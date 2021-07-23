Викрадення Чауса або промах з "Північним потоком – 2" – чому звільнили голову СЗР Кондратюка

Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив на його місце директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Литвиненка. Відповідні укази опубліковані на сайті ОПУ.

У п'ятницю, 23 липня, ряд ЗМІ повідомив, що Кондратюка могли зняти з посади через скандал зі справою про викрадення українського екс-судді Миколи Чауса. Преса звернула увагу на те, що главу СВР звільнили після заяви генпрокурора Молдови Олександра Стояногло про те, що викрадення організували українські спецслужби.

Однак джерело "Сьогодні" в Службі зовнішньої розвідки спростувало дані чутки і повідомило, що заміна керівництва сталася точно не через суддю Чауса.

"Не вірте чуткам. Не через Чауса", – сказав наш співрозмовник.

У той же час джерело в Офісі президента натякнуло, що Кондратюка могли звільнити через те, що стала невигідною для України угода між США і Німеччиною з питання російського газопроводу "Північний потік – 2".

"Служба зовнішньої розвідки дала невірні прогнози щодо перспектив санкцій по" Північному потоку – 2" , – пояснив він.

У СЗР дану інформацію не підтвердили, але і не спростували.

"Що стосується "Північного потоку – 2" і прогнозів щодо санкцій – поки залишимо питання без відповіді", – озвучив нам свою позицію співробітник розвідки.

Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна направила ноти Єврокомісії і Німеччини через "Північний потік – 2" і офіційно ініціює консультації з європейцями. По його словам, угода про СП-2 викликала багато запитань.

У Росії вже заявили, що питання транспортування газу через Україну після 2024 року – чисто комерційне і його не повинні обговорювати глави держав. Читайте докладніше, що буде з транзитом газу через Україну після операції США і Німеччини.