Похолоданню радіти недовго – в Україну знову йде спека: коли чекати до +34

Приємна прохолода затримається ще на вихідні, а потім знову українців плавитиме сильна спека

У найближчі дні в Україні ще буде приємна комфортна погода близько 25 градусів і без дощів, але вже з початку наступного тижня до нас повернеться спека, в деяких областях буде більше 30 градусів.

Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У п'ятницю, 23 липня, у західних областях 23-25 градусів, в інших регіонах 25-27 градусів. Буде всюди сухо і сонячно.

У суботу, 24 липня, знову ніяких опадів і всюди 24-27 градусів. На півдні до +28.

У неділю, 25 липня, у більшості областей 25-27 градусів, а на південь і сході 29-30 тепла. Дощів не буде.

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У понеділок, 26 липня, у більшості областей потеплішає до 27-29 градусів, на півдні та Закарпатті до +31. Дощі очікуються лише у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

У вівторок, 27 липня, у західних областях 30-32 градуси, на Закарпатті до +33, на півдні 32-34 градуса. В інших регіонах 29-31 градус. Дощі очікуються у Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Хмельницькій областях.

Нагадаємо, напередодні через штормовий вітер у Донецькій і Луганській областях загинули двоє осіб: одного привалило деревом, а другий помер через руйнування даху. Ще семеро осіб у Дружківці і Костянтинівці госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. А в Одесі потоп – автомобілі були по дах у воді, потоки змивали все на шляху.

А сьогодні у курортній Кирилівці потужний торнадо потрапив на відео.