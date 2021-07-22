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"Спека відстала, атмосферний фронт пішов": синоптик порадувала прогнозом на п'ятницю

22 липня 2021 13:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Зливи та урагани, які вирували днями, відступають – нас чекає шикарна погода в останній робочий день тижня

На вулиці стане не так спекотно, але буде комфортно

На вулиці стане не так спекотно, але буде комфортно / Фото: Getty Images

Негода з України відступає - у п'ятницю, 23 липня, буде практично у всіх областях сухо і сонячно з комфортною температурою повітря в 25 градусів.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Спека відчепилася, атмосферний фронт пішов геть, низький тиск змінюється підвищеним, хмар меншає, сонця більшає. Ось такі чудові новини на найближчу синоптичну ситуацію в Україні", – пише вона.

Завтра практично скрізь буде сухо і сонячно. Хіба що в Карпатах якісь локальні дощі з грозами.

Температура повітря також буде дуже комфортною: протягом дня від півночі до півдня, від заходу до сходу в Україні 23-28 градусів.

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У Києві в п'ятницю сонце, білі хмари, синє небо і 24-25 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", через штормовий вітер у Донецькій і Луганській областях загинули двоє людей: одного привалило деревом, а другий помер через руйнування даху. Ще семеро осіб у Дружківці і Костянтинівці госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. А в Одесі потоп - автомобілі були по дах у воді, потоки змивали все на шляху.

Тим часом завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що Україну чекають нові хвилі спеки, причому тепло буде не обов'язково влітку.

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