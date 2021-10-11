Похорон Полякова, НП у київському парку і суд над Трухановим – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Що обговорювали українці 11 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні
У понеділок, 11 жовтня, стали відомі нові подробиці смерті нардепа Антона Полякова, суд обрав запобіжний захід меру Одеси Трухановому, а в київському парку знайшли оголене тіло.
Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини дня.
НП у столичному парку
У Києві в Голосіївському парку 11 жовтня знайшли труп чоловіка. Він був повішеним, без одягу і документів. Його знайшов випадковий перехожий, який займався спортивним орієнтуванням.
Тіло було попередньо без ознак насильницької смерті, поліцейські розглядають версію самогубства.
Смерть Полякова: нові подробиці
У Чернігові 11 жовтня попрощалися з нардепом Антоном Поляковим – труну з тілом політика підвезли до Чернігівського обласного філармонічного центру на катафалку, там і пройшла церемонія прощання.
Однак не обійшлося без скандалів – попрощатися прийшла і нардеп Ганна Скороход, з якою жив разом Поляков. Коли її побачила вдова Полякова, запитала, як вона посміла прийти і вийшла з будівлі. А квіти, які поклала на труну Скороход, прибрала мама Полякова.
Крім того, у розслідуванні смерті Полякова новий поворот – таксист зізнався у неправдивих свідченнях. Мовляв, насправді депутата йому "перекинули" з іншої машини, заявив адвокат водія.
За його словами, таксист "ненавмисно збрехав" поліції – водій вирішив не вплутувати інших людей, тому сказав, що забрав Полякова з зупинки.
Центр Києва потрапив у ТОП-20 найкрутіших районів світу
У Києві район Золотих воріт зайняв 16 місце у рейтингу 49 найкращих районів світу. Його назвали історичним серцем міста, а також зразком прогресивності. До речі, українська столиця обійшла в ньому Амстердам, Монреаль, Сідней.
Коронавірус в Україні
МОЗ опублікував нову статистику по ковіду – в Україні за останню добу виявили 8832 нових випадків інфікування коронавірусом. Померли 207 жителів України (усього – 58 700).
Крім того, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що 95% випадків виявлених випадків заражень коронавірусом припадають на штам "Дельта". Інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає з 92% до 70%.
Справа Труханова
11 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову у справі про незаконне заволодіння землею у місті. Суд його відпустив під 30 млн застави та особисте зобов'язання не виїжджати з території України.
Сам Труханов сказав, що йому не зовсім зрозуміло рішення суду в тому плані, що буде, якщо він не внесе заставу. Таких грошей у нього немає.