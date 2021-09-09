Поліція проводитиме рейди проти "антимасочників" – МОЗ

Нацполіція перевірятиме носіння масок / Фото: Колаж: Сьогодні

Національна поліція буде проводити показові рейди для контролю дотримання носіння масок у громадських місцях, особливо це стосується об'єктів критичної інфраструктури.

Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив у інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій.

За його словами, норми носіння масок прописані в кожній зоні епідемічної небезпеки.

"Ми вже кілька разів спілкувалися з Національною поліцією. Будемо починати з показових рейдів. Ми дійсно розуміємо, що в аеропорту "Бориспіль" зараз не контролюється абсолютно нічого", – заявив Кузін.

Головний санлікар додав, що згадані рейди заплановані як у столиці, так і в регіонах і зараз МОЗ з Нацполіцією розробляють посилення заходів з контролю за використанням масок.

"З Нацполіцією зараз опрацьовуються більш жорсткі заходи з контролю використання засобів індивідуального захисту", – розповів Кузін.

Маски для вакцинованих

Крім того, в ефірі "Право на владу" на "1+1" головний санлікар пояснив, що вакциновані також повинні носити маски.

"Зараз світова спільнота рекомендує продовжувати носити маски навіть тим людям, які отримали повний курс щеплень", – заявив він.

Кузін додав, що вакцинація ефективно захищає від тяжкого перебігу хвороби або від ризику померти, але людина, яка отримала щеплення, однаково може заразитися.

Зазначимо, скасування масочного режиму в Україні поки не планують. Українці будуть носити маски до завершення пандемії коронавірусу.

Ми також писали, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати нового спалаху COVID-19.

Тим часом ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьою дозою від COVID-19, оскільки її не вистачає країнам, що розвиваються, яким дісталося лише 20% доз.