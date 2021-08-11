Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Допомагає теща і шукає лікаря. Адвокат Чауса про стан судді

Ігор Сєров, Марія Дмитренко
11 серпня, 17:51
Микола Чаус все ще почувається не дуже добре, але потихеньку приходить до тями, про це розповів "Сьогодні" його адвокат

Сьогодні, 11 серпня, виповнився тиждень, як Вищий антикорупційний суд відправив екссуддю Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт.

Як з'ясували "Сьогодні", не маючи можливості вийти на вулицю, Чаус дістає продукти завдяки тещі і спробує відпроситися у слідчого, щоб відвідати лікаря.

"Почуття дезорієнтації у Миколи Чауса ще не пройшло, але потихеньку він приходить до тями. Поки що незрозуміла ситуація із зором. Чаус не має можливості вийти з дому, тому звернення до лікаря викликає складнощі. Зараз думаємо над тим, щоб знайти потрібного лікаря і попросити у слідчого дозволу на відвідування медика", – розповів нам адвокат Чауса Ростислав Кравець.

За словами Кравця, зараз вони з Чаусом в очікуванні розгляду апеляційної скарги.

"Ми хочемо визнати підозру необґрунтованою. Наша апеляція подана. Коли відбудеться засідання – це поки невідомо", – додав адвокат.

На наше запитання, як Чаус закуповує собі продукти, Кравець відповів, що йому у цьому допомагає теща.

"Дружина Чауса ще в Молдові, йому допомагає зараз теща", – сказав нам адвокат. І уточнив, що, крім зору, у Чауса в поганому стані і ноги. "У нього великі проблеми з ногами, тому що він пройшов босоніж 50 км, рятуючись від тих, хто його викрав", – сказав Кравець.

Читайте також:

Пройшов 50 км і здався СБУ: Чаус розповів, як втік від убивства

Суддя Микола Чаус

  • Екссуддя Дніпровського суду Микола Чаус фігурує у двох кримінальних провадженнях: НАБУ з 2016 року розслідує справу про вимагання та отримання хабаря Чаусом, в якому суддя є підозрюваним. Особливо він став відомий через закопану банку з грошима.
  • Водночас СБУ веде розслідування у кримінальному провадженні за фактом викрадення Чауса під час перебування у Молдові, а також незаконного переправлення його через державний кордон України. Суддя визнаний потерпілим у цій справі.
  • 30 липня Миколу Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області в одних трусах. Він заявив, що його викрали і вивезли з Молдови. Пізніше розігрався справжній трилер: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 4 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чаус підозрюється у вимаганні та отриманні хабаря. НАБУ завершило справу Чауса і показало момент отримання грошей.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, для кого небезпечний суддя-втікач Чаус.

Реклама