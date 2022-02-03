Допомога від МВФ та нова група підтримки Рябчука — головні новини за ніч

МВФ допоможе країнам, якщо РФ все ж таки відключать від SWIFT, а в соцмережі знову збирають гроші Рябчуку/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

МВФ допоможе країнам із наслідками, якщо РФ відключать від системи SWIFT

Міжнародний валютний фонд готовий допомогти країнам, які можуть постраждати від наслідків російсько-українського конфлікту, а також від санкцій, які Захід може запровадити, якщо РФ розпочне повномасштабну війну проти України.

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Ймовірність відключення РФ від SWIFT існує/Колаж: "Сьогодні"

Втомився воювати і втік від терористів. СБУ затримала снайпера "ЛНР" на Донеччині

Поблизу селища Катеринівка Луганської області Служба безпеки України затримала бойовика терористичної організації "ЛНР". Чоловік вирішив повернутись на підконтрольну українській владі територію, розчарувавшись в ідеях "руского міра".

СБУ затримала снайпера бойовиків/Фото: колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

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Збирають гроші і не вірять у провину: у Facebook створили нову групу підтримки Рябчука

У соціальні мережі Faceook знову з'явилася група підтримки Артемія Рябчука, який 27 січня у Дніпрі влаштував криваву бійню. Тоді загинули 4 його товариші по службі, а також цивільна жінка.

На групу у Facebook підписалися понад 1400 осіб/Колаж: "Сьогодні"

У Харківському СІЗО на простирадлі повісився ув'язнений

У Харківському слідчому ізоляторі ув'язнений покінчив життя самогубством. Він повісився на простирадлі. Померлим виявився ув'язнений 2004 року народження, який потрапив до ізолятора у 2021 році.

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