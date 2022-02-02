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Втомився воювати і утік від терористів. СБУ затримала снайпера "ЛНР" на Донбасі (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 лютого, 21:18
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Бойовик намагався виїхати з окупованих територій у 2016 році, але йому нібито не дозволили цього зробити
СБУ затримала снайпера бойовиків.
СБУ затримала снайпера бойовиків. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу селища Катеринівка в Луганській області Служба безпеки України затримала бойовика терористичної організації "ЛНР". Чоловік вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію, розчарувавшись в ідеях "русского мира".

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Житель Попаснянського району після відбування покарання у 2016 році приєднався до бойовиків. На допиті він розповів, що хотів повернутися на підконтрольну Україні територію, але його не випустили окупанти. Тому і залишився та пішов воювати з українськими військовими.

У терористичному угрупованні ім. Платова він отримав прізвисько "Мальок". Він був стрілком, снайпером та гранатометником. Брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО\ООС. Зокрема, вів прицільний вогонь з гранатометів по бронетехніці сил ООС у районі Новоолександрівки і Троїцького Попаснянського району Луганщини.

За час "служби" зловмисника нагороджено нагрудним знаком НЗФ "Гвардія" і пам’ятним знаком "Солдат Слави".

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Чому вирішив здатися

Бойовик пояснив своє рішення залишити терористичне угруповання втомою від довготривалої війни. Також він сказав, що хоче побачити дружину та дітей.

Наразі зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.

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