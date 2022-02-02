Втомився воювати і утік від терористів. СБУ затримала снайпера "ЛНР" на Донбасі (відео)

Поблизу селища Катеринівка в Луганській області Служба безпеки України затримала бойовика терористичної організації "ЛНР". Чоловік вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію, розчарувавшись в ідеях "русского мира".
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Житель Попаснянського району після відбування покарання у 2016 році приєднався до бойовиків. На допиті він розповів, що хотів повернутися на підконтрольну Україні територію, але його не випустили окупанти. Тому і залишився та пішов воювати з українськими військовими.
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У терористичному угрупованні ім. Платова він отримав прізвисько "Мальок". Він був стрілком, снайпером та гранатометником. Брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО\ООС. Зокрема, вів прицільний вогонь з гранатометів по бронетехніці сил ООС у районі Новоолександрівки і Троїцького Попаснянського району Луганщини.
За час "служби" зловмисника нагороджено нагрудним знаком НЗФ "Гвардія" і пам’ятним знаком "Солдат Слави".
Чому вирішив здатися
Бойовик пояснив своє рішення залишити терористичне угруповання втомою від довготривалої війни. Також він сказав, що хоче побачити дружину та дітей.
Наразі зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.
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