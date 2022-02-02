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Устал воевать и сбежал от террористов. СБУ задержала снайпера "ЛНР" на Донбассе (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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2 февраля, 21:18
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Боевик пытался выехать с оккупированных территорий в 2016 году, но ему якобы не разрешили это сделать
СБУ задержала снайпера боевиков.
СБУ задержала снайпера боевиков. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи поселка Катериновка в Луганской области Служба безопасности Украины задержала боевика террористической организации "ЛНР". Мужчина решил вернуться на подконтрольную украинским властям территорию, разочаровавшись в идеях "русского мира".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Житель Попаснянского района после отбывания наказания в 2016 году присоединился к боевикам. На допросе он рассказал, что хотел вернуться на подконтрольную Украине территорию, но его не выпустили оккупанты. Потому остался и пошел воевать с украинскими военными.

В террористической группировке им. Платова он получил прозвище "Малек". Он был стрелком, снайпером и гранатометчиком. Участвовал в боевых действиях против сил АТО\ООС. В частности, вел прицельный огонь из гранатометов по бронетехнике сил ООС в районе Новоалександровки и Троицкого Попаснянского района Луганщины.

За время "службы" злоумышленник награжден нагрудным знаком НЗФ "Гвардия" и памятным знаком "Солдат Славы".

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Почему решил сдаться

Боевик объяснил свое решение оставить террористическую группировку усталостью от долговременной войны. Также он сказал, что хочет увидеть жену и детей.

В настоящее время злоумышленник задержан. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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