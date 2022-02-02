Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 🚓 ДТП із Трухіним ✌ Переговори Джонсона та Зеленського
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Збирають гроші та не вірять у вину: у Facebook створили нову групу підтримки Рябчука

Ексклюзив
Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 лютого, 22:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для хлопця вже зібрали понад 50 тисяч гривень
На групу в Facebook підписалися понад 1400 людей/Колаж: "Сьогодні"
На групу в Facebook підписалися понад 1400 людей/Колаж: "Сьогодні"

У соціальні мережі Faceook знову з'явилася група підтримки Артемія Рябчука, який 27 січня у Дніпрі влаштував криваву бійню. Тоді загинули 4 його товариші по службі, а також цивільна жінка.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

Група підтримки Рябчука

У нову групу підтримки Артемія Рябчука у Facebook приєднатись просто так не можна, оскільки у неї закритий доступ. Нині до неї приєдналися понад 1400 людей.

Одне з фото в спільноті свідчить про те, що, нібито, небайдужі до нього люди зібрали 52 тисячі гривень, які будуть витрачені на речі, книги та юридичну допомогу для нього. Як раніше нам повідомляла адміністратор однієї з таких груп, мета спільноти — контролювати дотримання прав Рябчука.

Реклама

Люди мають сумніви

У групі підтримки Рябчука пишуть, що це не він влаштував стрілянину. Крім того, прикріпляють фото іншого хлопця й звинувачують його в кривавій бійні.

Що відомо про трагедію

  • Інцидент стався близько 4-ї ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього і розпочав стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
  • Стріляв солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом з Одеської області.
  • Як стало відомо"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений до охорони Південмашу.
  • Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
  • Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
  • Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, а потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
  • У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваного тримають у СІЗО.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Збирають гроші та не вірять у вину: у Facebook створили нову групу підтримки Рябчука Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Що стосується агресії РФ. Чи готові кияни захищати столицю – опитування (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Платитимемо і за свою тару? Як у Києві продають пластикові пакети після подорожчання Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Doodle Сьогодні
2 лютого. Євген Гребінка. Рівно 210 років тому народився Євген Гребінка, прозаїк, поет, байкар, видавець, перекладач, меценат, громадський діяч, автор легендарного романсу “Очи черные”.
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

216 468

захворіло за тиждень в Україні

+63%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

31.89

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти