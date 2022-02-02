Збирають гроші та не вірять у вину: у Facebook створили нову групу підтримки Рябчука

У соціальні мережі Faceook знову з'явилася група підтримки Артемія Рябчука, який 27 січня у Дніпрі влаштував криваву бійню. Тоді загинули 4 його товариші по службі, а також цивільна жінка.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Група підтримки Рябчука
У нову групу підтримки Артемія Рябчука у Facebook приєднатись просто так не можна, оскільки у неї закритий доступ. Нині до неї приєдналися понад 1400 людей.
Далі по темі
Одне з фото в спільноті свідчить про те, що, нібито, небайдужі до нього люди зібрали 52 тисячі гривень, які будуть витрачені на речі, книги та юридичну допомогу для нього. Як раніше нам повідомляла адміністратор однієї з таких груп, мета спільноти — контролювати дотримання прав Рябчука.
Люди мають сумніви
У групі підтримки Рябчука пишуть, що це не він влаштував стрілянину. Крім того, прикріпляють фото іншого хлопця й звинувачують його в кривавій бійні.
Що відомо про трагедію
- Інцидент стався близько 4-ї ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього і розпочав стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
- Стріляв солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом з Одеської області.
- Як стало відомо"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений до охорони Південмашу.
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, а потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
- У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваного тримають у СІЗО.