Португалія відкриває в'їзд для українців: дата

Що вимагатимуть при в'їзді до країни – тест чи свідоцтво про повну вакцинацію – поки невідомо

З 26 липня громадянам України буде дозволено в'їзд до Португалії. Це стало можливо відповідно до рекомендацій Ради Європи.

Про це повідомляє голова МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.

"Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Перед купівлею квитків перевіряйте всі умови в'їзду до країн на нашій інтерактивній мапі", – написав він.

Раніше ми писали, що Німеччина відкриває кордони для всіх українців.

Нагадаємо, ЄС включив Україну до списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд на територію європейських країн.