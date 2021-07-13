Після Авакова будуть ще відставки міністрів. Гордон назвав прізвища

Журналіст прогнозує, що свої портфелі втратять міністр юстиції і міністр оборони

Після відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова ще кілька міністрів втратять свої посади.

Про це в ефірі "Україна 24" сказав український журналіст Дмитро Гордон

"Нас очікує ще кілька відставок", – сказав він.

За прогнозами Гордона, найближчим часом будуть звільнені міністр юстиції Денис Малюська і міністр оборони Андрій Таран.

При цьому журналіст виключає те, що Аваков після відставки балотуватиметься в мери Харкова.

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"Не буде. Ви уявляєте собі з поста міністра внутрішніх справ балотуватися в мери. Раз. По-друге, знаючи Арсена Борисовича, я впевнений, що людина на посту міністра внутрішніх справ найдовше в незалежній Україні. Понад сім років. Важка робота – кожен день ти в стресі. Тому йому зараз хочеться відпочити понад усе", – сказав Дмитро Гордон.

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Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль нормально поставився до рішення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку.

Як відомо, президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатуру Дениса Монастирського на посаду нового глави МВС.