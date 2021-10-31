Останній день перед локдауном. Кияни "атакують" пункти вакцинації (фото, відео)

Черга на вакцинацію у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

До введення червоної зони у столиці залишилося менше доби.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

Черги на вакцинацію від коронавірусу зростають. Насамперед вакцинують тих, хто за записом.

На Любомира Гузара, 3, утворилася величезна черга охочих зробити щеплення.

Реклама

Пункт вакцинації біля станції метро "Політехнічний інститут".

Реклама

Пункт вакцинації у ТРЦ Dream Town на Оболоні.

У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

У Києві утворилася черга на вакцинацію в НСК "Олімпійський".

Пункт відкривається о 10-й, але люди тут чергують уже з 7-ї. Дехто зі стільчиками та книжками прийшли, бо вже не вперше чекають на свій укол.

Фото: Юлія Біляченко

Фото: Юлія Біляченко

Вакцинація в Україні

В Україні 30 жовтня зробили 177 765 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримала 133 251 людина, а ще 44 514 повністю вакцинувалися, тобто отримали дві дози.

Вакцинацію здійснювали 844 мобільні бригади, 2560 пунктів щеплення та 442 центри вакцинації.

Вакцинували трьома препаратами: Pfizer (Comirnaty) – 79 377 щеплень, Sinovac (CoronaVac) – 65 964 та AstraZeneca – 32 424.

З початку масової вакцинації проти COVID-19 в Україні зробили 17 577 773 щеплення. Першу дозу отримали 10 156 227 людей, а повністю вакцинувалися – 7 421 546.

Читайте також: