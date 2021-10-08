Перешкода в роботі журналістів "Схем" – працівнику банку повідомили про підозру

Сьогодні висунули нові підозри / Фото: Колаж: Сьогодні

Працівникові охорони банку повідомили про підозру через перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми", які нещодавно опублікували своє скандальне розслідування. Слідство триває.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Facebook.

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"Працівнику охорони банку, повідомлено про підозру за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень", – пишуть в прокуратурі.

Крім того, повідомляється про нову підозру іншій посадовій особі банку, яка раніше придбала статус підозрюваного в даному виробництві.

"Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне позбавлення волі (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України)", – додають у відомстві.

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Що сталося

Нагадаємо, 4 жовтня 2021 року журналісти програми "Схеми" здійснювали запис інтерв'ю з керівництвом одного з банків в приміщенні банківської установи.

Під час запису керівництво банку дало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв'ю і заборонити подальшу зйомку.

Крім того, журналістів незаконно утримували в приміщенні кабінету, не дозволяючи його покинути.

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Як розвивалися події