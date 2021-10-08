Препятствие в работе журналистов "Схем" – работнику банка сообщили о подозрении

Сегодня выдвинули новые подозрения / Фото: Коллаж: Сегодня

Работнику охраны банка сообщили о подозрении из-за препятствования работе журналистов программы "Схемы", которые недавно опубликовали свое скандальное расследование. Следствие продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

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"Работнику охраны банка, сообщается о подозрении по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые причинили физическую боль и не повлекли телесных повреждений", – пишут в прокуратуре.

Кроме того, сообщается о новом подозрение другому должностному лицу банка, которое ранее приобрело статус подозреваемого в данном производстве.

"Указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное лишение свободы (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины)", – добавляют в ведомстве.

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Что произошло

Напомним, 4 октября 2021 года журналисты программы "Схемы" осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения.

Во время записи руководство банка дало указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку.

Кроме того, журналистов незаконно удерживали в помещении кабинета, не позволяя его покинуть.

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Как развивались события