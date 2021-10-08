Препятствие в работе журналистов "Схем" – работнику банка сообщили о подозрении

Сегодня выдвинули новые подозрения / Фото: Коллаж: Сегодня
Работнику охраны банка сообщили о подозрении из-за препятствования работе журналистов программы "Схемы", которые недавно опубликовали свое скандальное расследование. Следствие продолжается.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.
"Работнику охраны банка, сообщается о подозрении по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые причинили физическую боль и не повлекли телесных повреждений", – пишут в прокуратуре.
"Схемы" обнародовали скандальное расследование об Укрэксимбанке – Мецгер отреагировал (видео)
Кроме того, сообщается о новом подозрение другому должностному лицу банка, которое ранее приобрело статус подозреваемого в данном производстве.
"Указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное лишение свободы (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины)", – добавляют в ведомстве.
Что произошло
Напомним, 4 октября 2021 года журналисты программы "Схемы" осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения.
Во время записи руководство банка дало указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку.
Кроме того, журналистов незаконно удерживали в помещении кабинета, не позволяя его покинуть.
Как развивались события
- Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
- По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.
- В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной. Позже глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.
- В Офисе президента тоже заявили, что Мецгер должен быть отстранен, и отметили, что такое поведение топ-менеджера неприемлемо.
- 6 октября прокуратура не смогла найти банкиров, чтобы вручить им соответствующее подозрение. Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец под офисом Укрэксимбанка, где журналисты устроили акцию.