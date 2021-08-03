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Україна з 5 серпня посилить COVID-правила перетину кордону: що потрібно знати

3 серпня, 17:31

Ірина Ковальчук

Через державний кордон, адмінграніцу з Кримом і КПП на Донбасі без самоізоляції не пройдеш

Без самоізоляції в Україні тепер не потрапиш / Колаж "Сегодня"

З 5 серпня змінюються правил перетину державного кордону. Відтепер люди, які приїжджають з-за кордону повинні пройти самоізоляцію. Це стосується як громадян України, так і іноземців.

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

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Нова норма, яка мусить запобігти поширенню в України коронавірусу COVID-19, має виключення. Самоізоляцію при перетині кордону не потрібно буде проходити:

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"Перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного додатка електронного сервісу "Вдома" забороняється. У разі неможливості встановлення мобільного додатка, відмови від його встановлення прикордонники відмовлятимуть таким особам у перетині державного кордону", – сказано в відповідній постанові Кабінету міністрів України.

Ці ж правила стосуються перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування на сході України і адміністративних кордонів з тимчасово окупованих Кримом.

Нагадаємо, що в Україні з 2 серпня змінили правила перетину українського кордону для іноземців. Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою стане самоізоляція.

В Україні вже зафіксована перша смерть від нового штаму коронавірусу "Дельта". В Києві помер один з госпіталізованих з "Дельта"-штамом COVID-19 пацієнтів Олександрівської лікарні.

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