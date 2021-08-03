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Коронавірус набирає обертів. Скільки українців захворіли за добу

3 серпня 2021 8:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Коронавірус продовжує поширюватися країною, з початку пандемії в Україні інфекцію підтвердили у 2 254 361 особи

Коронавірус не відступає. Фото: колаж Routes/Pixabay

Коронавірус не відступає. Фото: колаж Routes/Pixabay

В Україні за останню добу виявили 827 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 562 випадки більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 254 361 особи. За минулу добу від COVID-19 померли 26 українців (всього – 52 981). Вилікувати вдалося 2 187 703 інфікованих (533 – за останню добу).

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Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, українці з щепленнями зможуть відвідувати громадські місця по QR-коду.

Також нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як безпечно відсвяткувати День Незалежності. Щоб свято не закінчилося лікарняним ліжком, потрібно дотримуватися правил карантину.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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