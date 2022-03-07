"Прийдемо, як за Бен Ладеном": Данілов пригрозив керівництву РФ

Олексій Данілов (праворуч) попередив путінський режим. Колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив російське військово-політичне керівництво, що їм не втекти від трибуналу, навіть у бункері на Уралі.

Про це він написав у Facebook.

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"Переконаний, що майбутній трибунал над російськими злочинцями стане показовим як для всього світу, так і для самої Росії, оскільки війна з Україною, крім всього іншого, запустила процес ліквідації самого путінського режиму", – написав він.

Данілов попередив росіян, щоб ті ніколи не воювали проти України, оскільки наш народ пройшов упродовж тисячоліть нелюдські випробування, перемолов не одну імперію і від цього став лише міцнішим і витривалішим.

"Ви вбиваєте наших дітей, жінок, людей похилого віку. Ми всіх і все пам'ятаємо, нікого ніколи не забудемо. Ви ніде не сховаєтеся: ні за парканами ваших будинків, ні на віллах у Маямі, ні на яхті на Сейшелах чи в бункері на Уралі. Знайдемо і прийдемо, як за Ейхманом (нацист, який відповідав за винищування євреїв. – Ред.), або як за Бен Ладеном (до ліквідації був ватажком "Аль-Каїди". – Ред.). Ваші злочини в документах, а пам'ять про них розпеченим залізом у серцях. У наших списках і ті, хто віддавав накази, і ті, хто їх виконував – наводив приціл ракетного удару по наших мирних містах. Ви прийшли на нашу землю та в наші сім'ї – ми прийдемо до вас", – пообіцяв секретар РНБО.

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Росію чекає на трибунал

Сьогодні в Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі про звинувачення у геноциді. Київ вимагає, щоб РФ негайно припинила військові дії на території України та прибрала свої війська.

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що починає розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. В Україну вже навіть спрямовано спеціальну слідчу групу.

Також Карім Хан попросив українців надсилати всі наявні документальні свідоцтва злочинів агресора на спеціальну електронну пошту.